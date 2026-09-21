به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی از اجرای ۴۶ عنوان برنامه در قالب بیش از ۴ هزار و ۴۰ فعالیت همزمان با هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین درست و صیانت از گنجینه هشت سال دفاع مقدس هستیم.

سردار جلیل وحیدی افزود: این برنامه‌ها با محوریت تبیین فرهنگ دفاع مقدس، انتقال تجربه‌های این دوران و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.سردار وحیدی اظهار کرد: دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست، بلکه گنجینه‌ای ارزشمند از تجربه، عبرت و درس‌هایی است که می‌تواند برای امروز و آینده کشور راهگشا باشد. وی افزود: باید ابعاد مختلف این دوران را به درستی برای نسل جدید تبیین کرد.

سردار وحیدی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر پرداختن به ابعاد مختلف دفاع مقدس گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف امروز ما این است که از گنجینه دفاع مقدس درس بگیریم و آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم، چرا که اقتدار و توان مقاومت امروز کشور ریشه در همان تجربه هشت سال دفاع مقدس دارد. سردار جلیل وحیدی با تاکید بر ضرورت تثبیت دستاورد‌های مقاومت و پیروزی‌های اخیر گفت: اقتدار نیرو‌های مسلح، رهبری و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و تاب‌آوری مردم مقاوم ایران اسلامی، از سرمایه‌های مهم کشور است که باید از آنها حراست و برای تقویت آنها تلاش کرد.

مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی تصریح کرد: امروز زمان تفرقه نیست و باید حول محور ولایت و منافع ملی انسجام خود را حفظ کنیم؛ چرا که دشمن تلاش می‌کند از هر شکاف و اختلافی برای ضربه زدن به انسجام جامعه استفاده کند.