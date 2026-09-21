کتاب ققنوس با روایت داستانی زندگی و دوران حماسی سردار جهادگر شهید حاج علی فارسی، فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان اصفهان در کاشان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این اثر حاصل دوسال تحقیق و مصاحبه با همرزمان شهید است که در ۱۴ فصل، زندگی این فرمانده مهندسی-رزمی را در قالب داستان روایت می‌کند.

این کتاب با تمرکز بر نقش جهادگران در پشتیبانی و مهندسی جنگ تحمیلی، تلاش دارد تصویری دقیق از حماسه‌آفرینی‌های مهندسی در دوران دفاع مقدس ارائه دهد.

جهادگر شهید حاج علی فارسی در سال ۱۳۳۱ در کاشان به دنیا آمد. پس از اخذ کاردانی از دانشگاه تهران به خدمت انقلاب اسلامی در آمد و به همراه چند تن از همسنگرانش جهاد سازندگی کاشان را بنیان نهاد.

با آغاز جنگ تحمیلی در رأس جهاد گران به جبهه جنگ شتافت و در تدارکات گروه شهید علم الهدی هویزه نقش مهمی را بر عهده گرفت، با مدیریت قوی که داشت به عضویت شورای جهاد سازندگی استان در آمد و به عنوان فرمانده پشتیبانی و لشکر مهندسی رزمی جنگ استان اصفهان تا لحظه شهادت در جبهه جنگ و تمامی عملیات‌ها حضور فعالی داشت. این فرمانده برزگ سرانجام ۲۹ دی ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسید.