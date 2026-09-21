مدیر جهادکشاورزی شهرستان زارچ از پیشرفت ۶۰ درصدی طرح احداث مجتمع سردخانه و واحد‌های بسته‌بندی محصولات کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف توسعه زیرساخت‌های پس از برداشت، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت و ارزش افزوده محصولات کشاورزی در حال احداث است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نبوی‌زاده با اشاره به روند اجرای این طرح اظهار کرد: مجتمع صنعتی سردخانه و بسته‌بندی محصولات کشاورزی زارچ در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۳۷۵ مترمربع در حال احداث است و با تکمیل آن، ظرفیت قابل‌توجهی برای نگهداری و بسته‌بندی استاندارد محصولات کشاورزی منطقه ایجاد خواهد شد.

وی افزود: این مجموعه شامل سردخانه تخصصی سبزیجات و صیفی‌جات با ظرفیت ذخیره‌سازی سالانه ۵۰۰ تن، واحد بسته‌بندی پیشرفته صیفی‌جات با ظرفیت ۳ هزار تن و واحد اختصاصی بسته‌بندی خرما با ظرفیت ۲۰۰ تن است که نقش مهمی در ساماندهی زنجیره پس از برداشت محصولات خواهد داشت.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان زارچ با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح تاکنون به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، تصریح کرد: توسعه چنین زیرساخت‌هایی ضمن کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، زمینه ارتقای کیفیت، بسته‌بندی مناسب و افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزی را فراهم می‌کند.

نبوی‌زاده ادامه داد: بهره‌برداری از این مجتمع می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر از جوانان و نیرو‌های متخصص بومی را فراهم کرده و در کنار تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی، به رونق اقتصادی و توسعه ظرفیت‌های تولید و فرآوری محصولات در شهرستان زارچ کمک کند.