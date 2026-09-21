«نازنین سال‌ها در دنیایی از سکوت و تاریکیِ شنیداری زندگی می‌کرد؛ جایی که صداها وجود داشتند اما او توان درک آن‌ها را نداشت. اما در ۲۱ سالگی، با یک تصمیم بزرگ و فرآیند کاشت حلزون، انگار پرده‌ای از جلوی گوش‌هایش کنار رفت. حالا او نه تنها صدای گرم پدر و دوستانش را می‌شنود، بلکه با اعتماد به نفس کامل، مسیر تحصیل و استقلال خود را در میان هیاهوی دنیای بیرون پیدا کرده است.»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این گزارش، روایت زندگی دختری است که هم‌زمان با محدودیت بینایی و شنوایی زندگی می‌کند و کاشت حلزون برای او فقط امکان شنیدن چند صدای تازه نبود؛ بلکه راهی تازه برای ارتباط، تحصیل، حضور اجتماعی و تجربه استقلال گشود.

وقتی نازنین پس از فعال شدن دستگاه کاشت حلزون از مطب بیرون آمد، خیابان برای او دیگر همان خیابان همیشگی نبود. مادرش از او پرسید: «این چه صدایی است؟» نازنین بی‌درنگ گفت: «موتور» شاید برای بسیاری، شنیدن صدای یک موتورسیکلت اتفاق خاصی نباشد؛ اما برای دختری که سال‌ها بدون شنیدن صدا‌های محیط زندگی کرده و هم‌زمان با محدودیت بینایی نیز روبه‌رو است، تشخیص همین یک صدا می‌تواند معنای دیگری داشته باشد؛ صدا از آن لحظه فقط چیزی برای شنیدن نبود، بلکه راه تازه‌ای برای شناخت محیط اطراف بود.

۲۱ سال تا ورود صدا به زندگی نازنین

نازنین، متولد ۱۳۷۳ و اهل شیراز، بنا بر روایت خانواده به سندرم «آشر» مبتلاست؛ شرایطی که شنوایی و بینایی او را تحت تأثیر قرار داده است. سال‌های نخست زندگی او با محدودیت شدید شنوایی سپری شد و سمعک‌ها نیز نتوانستند پاسخ مؤثری برای او ایجاد کنند. خانواده، اما پیگیری درمان و توانبخشی را متوقف نکردند. وقتی در ۲۱ سالگی امکان کاشت حلزون مطرح شد، حتی نتیجه این جراحی نیز قطعی نبود. پزشکان درباره میزان اثربخشی کاشت در این سن تردید داشتند. وقتی از نازنین پرسیده شد آن روز‌ها چه احساسی داشت، پاسخ او کوتاه بود: «من ناراحت شدم.»، اما خانواده تصمیم گرفتند مسیر را ادامه دهند. در نهایت، با تأمین پروتز حلزون شنوایی توسط هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، نازنین در سال ۱۳۹۴ و در ۲۱ سالگی تحت عمل کاشت حلزون در مرکز درمانی حضرت رسول اکرم (ص) قرار گرفت. «اول صدای بابام را شنیدم» عمل جراحی پایان ماجرا نبود. پس از فعال‌سازی دستگاه، مغز نازنین باید آرام‌آرام با دنیایی از صدا‌هایی آشنا می‌شد که پیش از آن تجربه نکرده بود. از او پرسیدند اولین صدایی که پس از فعال شدن دستگاه شنیدی چه بود؟ گفت: «صدای بابام، صدای دکتر.» عادت کردن به این جهان تازه نیز فوری اتفاق نیفتاد. به گفته نازنین، چندین ماه زمان لازم بود تا به صدا‌های جدید عادت کند. مادرش به یاد می‌آورد که نازنین در لحظات نخست فعال شدن دستگاه خوشحال بود، می‌خندید و با اشاره نشان می‌داد که «صدا می‌آید در گوشم». او حتی صدای موسیقی بلند را تشخیص می‌داد.

وقتی صدا تبدیل به یک «حسگر» می‌شود

تأثیر کاشت حلزون در زندگی نازنین را شاید بتوان بهتر از هر چیز در صدا‌های بسیار معمولی زندگی روزمره دید. پیش از کاشت، اگر ظرفی در خانه می‌شکست، دری باز و بسته می‌شد یا چیزی روی زمین می‌افتاد، نازنین متوجه اتفاق نمی‌شد. امروز او می‌تواند بسیاری از این صدا‌های محیطی را تشخیص دهد؛ صدای باز و بسته شدن در، شرشر آب، افتادن اشیا و صدا‌هایی مانند همان موتورسیکلتی که در نخستین حضورش در خیابان پس از فعال شدن دستگاه تشخیص داد. برای فردی که امکان دیدن محیط اطراف را ندارد، چنین صدا‌هایی فقط «صدا» نیستند؛ آنها می‌توانند بخشی از اطلاعات لازم برای شناخت و درک محیط را فراهم کنند.

کاشت حلزون همه محدودیت‌ها را از بین نبرد روایت نازنین، روایت یک درمان معجزه‌آسا نیست. او هنوز محدودیت‌های مهمی دارد. امکان مکالمه تلفنی برایش فراهم نشده است و در محیط‌های بسیار شلوغ، به دلیل درهم‌آمیختن صداها، تشخیص و تفکیک گفتار برای او دشوار می‌شود.

محدودیت بینایی نیز باعث شده است نتواند از لب‌خوانی، حالات چهره و زبان بدن برای تکمیل دریافت شنیداری خود استفاده کند. به گفته مادرش، همین شرایط بر دایره واژگان و نحوه گفتار نازنین نیز اثر گذاشته و او معمولاً با واژه‌ها و عبارات کوتاه ارتباط برقرار می‌کند. اما همین توانایی شنیدن و تشخیص بخشی از صدا‌های محیط، امکان تازه‌ای برای ارتباط او ایجاد کرده است. دانشگاه؛ جایی که صدا و لمس کنار هم قرار گرفتند یکی از مهم‌ترین تغییرات زندگی نازنین در دوران دانشگاه شکل گرفت. وقتی از او پرسیدند کاشت حلزون چه تأثیری بر روابط اجتماعی‌اش داشته، پاسخ کوتاهش فقط یک کلمه بود: «دوست.»، اما پشت این یک کلمه، داستانی طولانی قرار دارد. دوستان نازنین برای ارتباط با او روشی خاص پیدا کرده بودند؛ هم‌زمان که کلمات را روی کف دستش می‌نوشتند، نازنین صدای آنها را از طریق پردازشگر می‌شنید. ترکیب لمس و صدا، امکان ارتباط مستقیم‌تری با دوستانش فراهم کرد و حضور او در جمع را آسان‌تر ساخت. مسیر تحصیل البته ساده نبود. نازنین در مدرسه ناشنوایان تحصیل کرد و هنگام ورود به دانشگاه نیز با موانع متعددی مواجه شد. استادان جزوه‌های ویژه خط بریل در اختیار نداشتند و مادرش در کلاس‌ها حضور پیدا می‌کرد و مطالب آموزشی را به شکل بریل و فارسی برجسته برای دخترش آماده می‌کرد.

نازنین امروز؛ دانشگاه، سفال و هنر نازنین امروز فارغ‌التحصیل رشته صنایع دستی با گرایش فرش دستبافت است. اما زندگی او تنها به تحصیل دانشگاهی محدود نشده است. او در کنار مادرش در یک کارگاه سفالگری فعالیت می‌کند و آثاری مانند جاشمعی، کوزه‌های سفالی، تابلو‌های دیواری، آدمک‌های تزئینی و دستبافته‌های مختلف می‌سازد. آثار او در نمایشگاه‌های هنری تهران و شیراز به نمایش درآمده و به فروش رسیده‌اند. در چنین نقطه‌ای، داستان نازنین دیگر صرفاً داستان یک بیمار یا دریافت‌کننده یک وسیله پزشکی نیست؛ او دانش‌آموخته، هنرمند و فردی است که با استفاده از ظرفیت‌های خود، مسیری مستقل‌تر برای زندگی ساخته است.

نسل جدید پردازشگر؛ شنیدن بهتر صدا‌های محیط

نازنین به‌تازگی نسل جدیدی از پردازشگر شنوایی را نیز از هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران دریافت کرده است. به گفته خانواده، این پردازشگر جدید کیفیت دریافت صدا‌های محیطی را برای او بهتر کرده است. این مرحله نیز یادآور یک واقعیت مهم است: کاشت حلزون یک مداخله یک‌باره نیست. نگهداری پردازشگر، دسترسی به قطعات جانبی، خدمات پس از فروش و ادامه توانبخشی، بخشی از مسیر بلندمدت زندگی فرد دارای کاشت حلزون است. مادر نازنین نیز بر همین موضوع تأکید دارد. او از نیاز به توسعه کلاس‌های مناسب گفتاردرمانی و همچنین افزایش هزینه تجهیزات جانبی کاشت حلزون سخن می‌گوید؛ هزینه‌هایی که می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر خانواده‌ها ایجاد کند.

فراتر از تأمین یک پروتز تجربه نازنین نشان می‌دهد نتیجه یک فناوری سلامت را نمی‌توان فقط با تعداد تجهیزات تأمین‌شده یا تعداد اعمال جراحی اندازه گرفت. گاهی ارزش واقعی یک وسیله پزشکی در همان لحظه‌ای دیده می‌شود که انسانی پس از سال‌ها صدای پدرش را می‌شنود؛ یا در خیابان صدای موتورسیکلتی را تشخیص می‌دهد؛ یا در دانشگاه، صدای دوستانش را در کنار لمس کلمات روی دستش تجربه می‌کند. در چنین شرایطی، تأمین یک پروتز می‌تواند نقطه آغاز باشد؛ اما نتیجه نهایی حاصل مجموعه‌ای از عوامل است: فناوری، درمان، توانبخشی، حمایت خانواده، آموزش و دسترسی مستمر به خدمات.

داستان نازنین هنوز ادامه دارد. وقتی در پایان از او پرسیده شد به خانواده‌هایی که درباره کاشت حلزون تردید دارند چه می‌گوید، پاسخ او مثل بسیاری از جواب‌هایش کوتاه بود؛ اما شاید همین سادگی، بهترین پایان برای روایت زندگی او باشد: «عمل کنید؛ صدا به گوشتان می‌رسد.»