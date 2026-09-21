به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان رطوبت نسبی در استان با ۸۳ درصد در هندیجان ثبت شد و رامشیر با ۸۰ درصد، شوشتر با ۷۳ درصد و گتوند با ۷۲ درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان رطوبت قرار گرفتند.

میزان رطوبت نسبی در سایر شامل؛ صفی‌آباد دزفول ۶۵، ماهشهر ۶۲، امیدیه ۶۱، شوش ۵۷، بهبهان ۵۵، شادگان ۵۳، ایذه ۵۲، کشاورزی اهواز ۵۱، هویزه ۵۰، آغاجاری ۴۹، آبادان و بستان ۴۸، رامهرمز ۴۶، هفتکل ۴۳، اهواز ۴۲، مسجدسلیمان ۴۱، حسینیه ۴۰ و لالی ۳۸ درصد به ثبت رسید.

همچنین کمترین میزان رطوبت نسبی در استان با ۲۶ درصد در دزپارت ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، میانگین رطوبت نسبی ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان ۵۳.۷ درصد بوده است.