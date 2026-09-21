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سردار رادان گفت: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تعدی و خیال باطل دشمن، پاسخی پشیمانکننده و قاطع خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس، معراج ایثار و تجلیگاه قدرتِ نفوذناپذیر ملتی است که با تکیه بر ایمان، در برابر تمامی جبهه کفر و استکبار ایستاد و محاسبات دنیای سلطه را درهم ریخت.
وی افزود: امروز که بار دیگر در تلاطم تقابل با استکبار جهانی قرار داریم، دفاع مقدس برای ما نه یک رویداد تاریخی، که یک «دکترین عملیاتی» و الگوی ایستادگی است. اگر آن روز با سلاحهای محدود، اما ارادههای آهنین، دشمن بعثی و حامیانش را در جبهههای جنگ کلاسیک شکست دادیم، امروز نیز با همان روحیه عاشورایی و با اشراف کامل بر ابعاد نوین جنگ، دژ مستحکم امنیت کشور را پاسداری میکنیم.
سردار رادان ادامه داد: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گوشبهفرمان ولایت، با نظمی خللناپذیر و روحیهای شهادتطلبانه، اعلام میکند که هرگونه تعدی و خیال باطل دشمن در هر سطحی، با پاسخی پشیمانکننده و قاطع مواجه خواهد شد. ما میراثدار آن خونهای پاکیم و عهد بستهایم تا با استقامت در راه حق، شکست دشمن و امنیت پایدار ملت را تضمین کنیم.
فرمانده کل انتظامی گفت: یاد و خاطره سرداران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را گرامی میداریم و ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل و رهبر شهیدمان، استوارتر از همیشه، در رکاب انقلاب و ولایت امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) میمانیم.