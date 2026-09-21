وطنپرست، سرمربی تیم هندبال بانوان استقلال شد
کاپیتان اسبق تیم ملی هندبال بانوان ایران و از چهرههای پرافتخار این رشته، هدایت تیم استقلال را بر عهده گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مینا وطنپرست بازیکن و کاپیتان اسبق تیم ملی هندبال زنان ایران، به عنوان سرمربی جدید تیم هندبال زنان استقلال انتخاب شد.
وطنپرست در دوران بازی خود سابقه حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان را در ترکیب تیم ملی هندبال زنان ایران در کارنامه دارد و از چهرههای شناختهشده نسل طلایی هندبال زنان کشور به شمار میرود.
سرمربی جدید تیم هندبال زنان استقلال همچنین در سالهای فعالیت خود در لیگ برتر، همراه با تیمهای مختلف به افتخارات متعددی از جمله چندین عنوان قهرمانی لیگ برتر دست یافته است. او فصل گذشته نیز به همراه تیم سنگآهن بافق عنوان نایبقهرمانی لیگ برتر هندبال زنان ایران را کسب کرد.