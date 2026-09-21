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مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران گفت: برنامه بازتولید زودهنگام در چهار مرحله طراحی شد که تاکنون دو مرحله آن پایان یافته و بخشی از ظرفیت ازدسترفته به شبکه گاز کشور بازگشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، سعید پاکسرشت با بیان اینکه در جریان حملههای دشمن به تأسیسات گازی کشور، روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت پالایش گاز کشور از چرخه خارج شد، گفت: این حادثه از نظر حجم ظرفیت ازدسترفته، یکی از بزرگترین حملهها به تأسیسات گازی در جهان به شمار میرود.
وی افزود: از آغاز کار، برنامههای بازسازی در دو بخش تعریف شد: بخش نخست، بازتولید زودهنگام با هدف کاهش تبعات حادثه و بازگرداندن سریع بخشی از ظرفیت پالایشی به چرخه تولید و بخش دوم، بازسازی کامل تأسیسات آسیبدیده بود که به زمان بیشتری نیاز دارد.
برنامه بازتولید زودهنگام
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: برنامه بازتولید زودهنگام در چهار مرحله طراحی شد که تاکنون دو مرحله آن پایان یافته و بخشی از ظرفیت ازدسترفته به شبکه گاز کشور بازگشته است. همچنین، مرحله سوم این برنامه طبق زمانبندی پیشبینیشده به بهرهبرداری میرسد.
پاکسرشت گفت: هرچند برای مرحله چهارم زمانبندی ابتدایی تا اردیبهشت ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده بود، اما تلاش میشود بخشی از این ظرفیت پیش از آغاز ماههای سرد سال به چرخه تولید بازگردد.
وی با اشاره به روند بازسازی کامل پالایشگاهها بیان کرد: براساس تصمیم وزارت نفت، مسئولیت بازسازی پالایشگاههای سوم و پنجم پارس جنوبی به شرکت ملی نفت ایران و بازسازی پالایشگاههای چهارم و ششم به شرکت ملی گاز ایران واگذار شد تا با بهرهگیری از همه ظرفیتهای صنعت نفت و گاز، عملیات بازسازی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
آزمایش صنعت گاز در میدان واقعی
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تجربه حاصل از حملههای اخیر به تأسیسات گازی کشور گفت: اگرچه در سالهای گذشته برنامهها و تمهیدهای مختلفی برای آمادگی در شرایط بحرانی پیشبینی شده بود، اما این بار صنعت گاز در یک میدان واقعی آزموده شد و تجربه ارزشمندی در حوزه مدیریت بحران و افزایش تابآوری به دست آمد.
پاکسرشت افزود: از قبل، اقدامهای مختلفی برای آمادهسازی تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی انجام شده بود و همین موضوع کمک کرد تا با حداقل تبعات و آثار ثانویه، از شرایط دشوار عبور کنیم. بااینحال، ورود عملی به چنین شرایطی تجربهای متفاوت و آسیبهای واردشده نیز از نظر گستردگی و شدت قابل توجه بود.
وی تصریح کرد: استفاده از درسآموختههای گذشته و تجربههای پیشین، نقش مهمی در مدیریت این بحران داشت و نتایج نشان میدهد که عملیات بازسازی و بازگردانی ظرفیتها تاکنون مطابق برنامه پیش رفته و آثار حادثه تا حد زیادی کنترل شده است.
استفاده حداکثری از توان تخصصی
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران درباره استفاده از فناوریها و دانش فنی در فرایند بازسازی گفت: صنعت گاز کشور تجربههای بسیاری در بهرهبرداری از پالایشگاههای گازی دارد و همین پشتوانه تخصصی، در اجرای عملیات بازسازی بسیار مؤثر بوده است.
پاکسرشت ادامه داد: در این مسیر از حداکثر توان تخصصی، دانش فنی و تجربه کارشناسان و متخصصان صنعت گاز استفاده شد و تلاش کردیم با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، روند بازسازی را با سرعت و کیفیت مناسب پیش ببریم.
وی با تأکید بر ضرورت بهروزنگهداشتن دانش و فناوری در صنعت گاز بیان کرد: صنعت گاز ایران صنعتی بالغ، حرفهای و پویاست و حفظ این جایگاه مستلزم بهرهگیری مستمر از تازهترین دستاوردهای علمی و فناوری است.