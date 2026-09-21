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فرمانده انتظامی شهرستان یزد از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ شفیعی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و درخواستهای مردمی، ماموران انتظامی شهرستان یزد طرح شناسایی معتادان به موادمخدر را در شهرستان اجرا کردند.
این مقام انتظامی گفت: ماموران در این طرح تعداد ۵۴ نفر معتاد تابلو را دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت بازپروری تحویل کمپ دادند.
رئیس پلیس شهرستان یزد در پایان ضمن اشاره به استمرار طرح ارتقا امنیت اجتماعی تصریح کرد: مواد مخدر خطرناکترین پدیده جامعه بحساب میآید که جز تباهی، نابودی، بیماری، پشیمانی و مرگ چیزی به دنبال نخواهد داشت.