به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ شفیعی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و درخواست‌های مردمی، ماموران انتظامی شهرستان یزد طرح شناسایی معتادان به موادمخدر را در شهرستان اجرا کردند.

این مقام انتظامی گفت: ماموران در این طرح تعداد ۵۴ نفر معتاد تابلو را دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت بازپروری تحویل کمپ دادند.

رئیس پلیس شهرستان یزد در پایان ضمن اشاره به استمرار طرح ارتقا امنیت اجتماعی تصریح کرد: مواد مخدر خطرناکترین پدیده جامعه بحساب می‌آید که جز تباهی، نابودی، بیماری، پشیمانی و مرگ چیزی به دنبال نخواهد داشت.