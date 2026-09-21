فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌شرق ارتش گفت:دفاع مقدس هشت ساله عمدتاً در عرصه جنگ سخت جریان داشت، اما جنگ امروز ماهیتی چند بعدی و ترکیبی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، امیر ملکی‌زاد درنشست خبری با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی اظهار کرد: جنگ رسانه‌ای به اوج خود رسیده است و دشمن با دروغ‌پراکنی، شایعه‌سازی و طرح اتهامات علیه مسئولان تلاش می‌کند روحیه مردم را تضعیف کند.

وی افزود:در چنین شرایطی، خبرنگاران سربازان خط مقدم جنگ رسانه‌ای هستند و باید با آگاهی‌بخشی و انعکاس صحیح واقعیت‌ها در برابر توطئه‌های رسانه‌ای دشمن ایستادگی کنند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌شرق ارتش بیان کرد: کلام رسانه‌ها در کنار سلاح نیرو‌های مسلح قرار دارد و رسانه می‌تواند با روایت درست و امیدآفرینی، موجب دلگرمی مردم و تقویت روحیه عمومی شود.

امیر ملکی‌زاده همچنین با اشاره به انسجام نیرو‌های مسلح کشور گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با حفظ انسجام و همدلی، همچون مشت محکم در برابر تهدیدات ایستادگی می‌کنند.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌شرق ارتش به مناسبت هفته دفاع مقدس پرداخت و گفت: برنامه‌های متنوعی با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و تقویت ارتباط نیرو‌های مسلح با جامعه در نظر گرفته شده است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌شرق ارتش ادامه داد: حضور در برنامه پیشکسوتان دفاع مقدس، برگزاری یادواره شهدای جنگ رمضان، میزبانی موزه ذوالفقار ارتش از علاقه‌مندان، دیدار فرماندهان با خانواده شهدایی که دارای فرزند دانش‌آموز هستند و دیدار با خانواده معظم شهدا از جمله برنامه‌های این قرارگاه در هفته دفاع مقدس است.

وی افزود: نواختن زنگ مقاومت در مدارس در نخستین روز مهر، برگزاری همایش پیاده‌روی، مسابقات فرهنگی و ورزشی، برگزاری صبحگاه مشترک، برپایی نمایشگاه کتاب دفاع مقدس، تجلیل از جانبازان و برگزاری محفل انس با قرآن کریم نیز از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس خواهد بود.

امیر ملکی‌زاده همچنین از افتتاح چند طرح عمرانی، از جمله یک مدرسه، خبر داد و اظهار کرد: در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و کمک به مناطق محروم، کمک‌های آموزشی و تجهیزات مورد نیاز چندین مدرسه در مناطق محروم استان‌های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ارسال و تأمین خواهد شد

وی در پایان با اشاره به اقدامات مردم‌یاری ارتش خاطرنشان کرد: طرح‌های مردم‌یاری، به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور، با جدیت دنبال می‌شود و تلاش داریم در مناطقی که در جریان تجاوز اخیر دشمن آسیب دیده‌اند، در کنار مردم باشیم و بخشی از نیاز‌های آنان را برطرف کنیم.