آیین نکوداشت و گردهمایی شاعران برجسته مازندران با هدف پاسداشت جایگاه ادبی پیشکسوتان و ترویج فرهنگ غنی بومی، در بابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین نکوداشت و گردهمایی شاعران برجسته استان مازندران با هدف پاسداشت جایگاه ادبی پیشکسوتان و ترویج فرهنگ غنی بومی، با حضور مسئولان فرهنگی و اهالی قلم در در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل برگزار شد.

این مراسم که با استقبال گرم جامعه ادبی استان همراه بود، محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، ضمن تأکید بر اهمیت جریان‌سازی ادبی در استان گفت: مازندران خاستگاه مفاخر بزرگ ادبی است و برگزاری چنین محافلی، فرصتی مغتنم برای پیوند نسل جوان شاعران با اندیشمندان و پیشکسوتان این عرصه است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه شعر در فرهنگ ایران‌زمین و هویت مازندرانی افزود: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حمایت از انجمن‌های ادبی و برگزاری همایش‌های تجلیل از مفاخر را از اولویت‌های کاری خود می‌داند؛ چرا که معتقدیم تعالی فرهنگی جامعه، جز با تکریم هنرمندان و ادیبان پیشکسوت میسر نخواهد بود.

در این همایش، از پنج تن از شاعران پیشکسوت و تأثیرگذار استان مازندران که سال‌ها در اعتلای شعر فارسی و تبری گام برداشته‌اند، با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد. این هنرمندان که عمری را صرف غنی‌سازی گنجینه ادبی استان کرده‌اند، در حاشیه این مراسم به قرائت بخشی از اشعار خود پرداخته و فضای ادبی خاصی به این گردهمایی بخشیدند.

در این مراسم، تعدادی از شاعران جوان استان نیز به شعرخوانی پرداختند که با استقبال حاضرین رو‌به‌رو شد. این گردهمایی در پایان با تأکید بر استمرار برگزاری نشست‌های تخصصی نقد شعر و تداوم مسیر حمایت از نویسندگان و شاعران بومی به کار خود پایان داد.