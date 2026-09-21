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تمام برنامه ریزی‌ها برای حضوری شدن کامل مدارس در تمام نقاط کشور انجام شده است

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای برگزار شدن حضوری مدارس، برنامه ریزی شده و قرار است کارگروهی تشکیل شود تا از تعطیلات بی رویه مدارس جلوگیری شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۰- ۰۹:۲۶
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برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، علیرضا کاظمی ، آغاز سال تحصیلی جدید
 