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مدیر جهاد کشاورزی تفت از اعاده به وضع سابق ۴۵ قطعه تفکیکشده و هشدار نسبت به ترفندهای حقوقی در معاملات غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت گفت: روز ۲۹ شهریورماه، در عملیاتی با هدف اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ۳۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی در روستاهای خودعلیا نصرآباد و اهرک سانیج که به صورت غیرمجاز به ۴۵ قطعه تفکیک شده بود، آزادسازی و به وضع سابق اعاده شد.
کاظم مسروریفر با اشاره به جزئیات این اقدام قانونی گفت: این عملیات در راستای صیانت از انفال و امنیت غذایی منطقه انجام گرفت. متأسفانه در منطقه اهرک سانیج شاهد اقدام کمسابقهای در قالب ایجاد شهرک مسکونی بودیم که در آن، بدون اخذ مجوزهای لازم و خارج از محدوده طرح هادی روستا، اقدام به قطعهبندی اراضی، خیابانکشی و حتی ایجاد فضای سبز شده بود.
وی با تأکید بر ضرورت آگاهیبخشی عمومی نسبت به قوانین تغییر کاربری افزود: بررسیهای ما و گفتوگو با برخی از افراد متضرر نشان میدهد که سودجویان با درج عباراتی فریبنده در قراردادهای معاملاتی نظیر مسئولیت تغییر کاربری بر عهده خریدار است ، سعی در سلب مسئولیت حقوقی از خود دارند. متأسفانه این ترفند در برخی موارد موجب بروز خسارتهای سنگین مالی و مشکلات پیچیده حقوقی برای شهروندان ناآگاه شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت ضمن تأکید بر استمرار قاطعانه برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز، خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع تخلف، اولویت ماست. از مردم عزیز تقاضا داریم پیش از هرگونه معامله زمینهای کشاورزی، نسبت به کاربری اراضی و استعلام از مراجع قانونی اطمینان حاصل کنند.
مسروریفر در پایان از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها خواست با افزایش نظارتهای میدانی و اطلاعرسانی مستمر در خصوص تبعات قانونی تغییر کاربری اراضی، موارد مشکوک را در سریعترین زمان ممکن به مدیریت جهاد کشاورزی اعلام کنند تا پیش از تکمیل بنا و افزایش خسارات، اقدامات قانونی و بازدارنده صورت پذیرد.