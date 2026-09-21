بنا بر اعلام اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی، پایداری هوا تا پایان هفته جاری پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش‌بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی حاکی از پایداری هوا تا تقریبا پایان هفته جاری می‌باشد، بر این اساس وضعیت هوای استان طی این مدت عمدتا صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

امروز در ساعات بعدازظهر در نواحی شمالی استان به دلیل وجود رطوبت افزایش ابرناکی هوا دور از انتظار نیست.

نوسان قابل ملاحظه‌ای در سطح استان دیده نمی‌شود و دمای هوا روند فصلی خود را دنبال خواهد کرد.