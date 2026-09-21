عطایی معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس(ع) استان گفت: نمایشگاه دفاع مقدس دارای دو بخش رزمی و فرهنگی است و تلاش شده ابعاد مختلف دفاع مقدس در قالب برنامه‌های متنوع برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: در بخش رزمی نمایشگاه، هر سال یکی از عملیات‌های دوران دفاع مقدس شبیه‌سازی می‌شود و امسال نیز ماکت عملیات رمضان آماده شده و جزئیات این عملیات برای بازدیدکنندگان بازگو خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بیان کرد: بخش فرهنگی نمایشگاه نیز از وسعت قابل‌توجهی برخوردار است و غرفه‌های متعددی در آن پیش‌بینی شده است. همچنین نیرو‌های مسلح با ظرفیت و توانمندی‌های خود در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

عطایی گفت: حدود ۱۰ قشر مختلف مردم از جمله عشایر، فرهنگیان و بازاریان که نقش و ارتباطی با دوران دفاع مقدس دارند نیز در غرفه‌های نمایشگاه حضور خواهند یافت و به معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های خود می‌پردازند.

وی از پیش‌بینی فضای ورزشی برای نوجوانان خبر داد و افزود: زمینی به مساحت حدود ۲۰۰ مترمربع برای برگزاری مسابقات ورزشی میان نوجوانان در محل نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل از استقرار اکیپ‌های رادیویی و تلویزیونی صداوسیما در محل نمایشگاه خبر داد و گفت: این ظرفیت برای انعکاس برنامه‌ها و پوشش رویداد‌های نمایشگاه دفاع مقدس پیش‌بینی شده است.

عطایی همچنین اظهار کرد: یگان دریایی نیز با قایق‌ها و تجهیزات خود در محل مستقر خواهد شد و شهروندان می‌توانند با حضور در اسکله دریاچه شورابیل از ظرفیت و خدمات قایقی پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

وی برگزاری برنامه «بر مدار مطالبه» با حضور مسئولان استانی را از دیگر برنامه‌های این ایام عنوان کرد.