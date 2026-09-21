به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد صالحی گفت: صبح امروز، در محدوده مقابل پارک جنگلی سراوان، یک دستگاه خودروی لندمارک با یک دستگاه کامیون که در حاشیه مسیر متوقف بود، برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه، ۲ سرنشین مرد خودروی لندمارک با سنین ۵۲ و ۵۴ ساله، بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باختند.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به بررسی کارشناسان، علت وقوع این حادثه را بی توجهی به جلو به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی راننده خودروی لندمارک اعلام کرد.

سرهنگ صالحی در پایان از رانندگان خواست هنگام احساس خستگی و خواب‌آلودگی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و پس از توقف در محل مناسب و استراحت کافی، به مسیر خود ادامه دهند.