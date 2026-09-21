به گفته مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان در حال حاضر ۳۰ درصد استان سیستان و بلوچستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منوچهر فلاح گفت: هم‌اکنون ۱۸ شهر استان به شبکه گاز متصل شده‌اند، عملیات گازرسانی در ۲۲ شهر در حال اجراست و ۱۵ شهر دیگر نیز در مرحله طراحی و پیمان‌سپاری قرار دارند.

وی با اشاره به وجود حدود ۳ هزار و ۶۰۰ روستا در استان گفت: تاکنون ۳۳۸ روستا گازدار شده‌اند، ۵۵۰ روستا در مرحله اجرا و حدود ۲ هزار روستا نیز در مرحله طراحی است.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان درباره گازرسانی به بخش صنعت گفت: از مجموع ۲۸ شهرک صنعتی استان، ۹ شهرک به شبکه گاز طبیعی متصل شده‌اند، عملیات اجرایی در چهار شهرک صنعتی در حال انجام است و ۱۵ شهرک دیگر نیز در مرحله طراحی قرار دارند.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های سوخت پاک در این استان گفت: از ۱۶ جایگاه سی‌ان‌جی موجود، ۹ جایگاه گازدار شده‌اند، ۶ جایگاه در مرحله اجرا هستند و یک جایگاه نیز در مرحله طراحی قرار دارد.

منوچهر فلاح با اشاره به نقش گاز طبیعی در تأمین انرژی استان بیان کرد: نیروگاه‌های ایرانشهر، زاهدان، کنارک و همچنین سیکل‌ترکیبی ایرانشهر و چابهار هم‌اکنون از گاز طبیعی بهره‌مند و کارخانه‌های سیمان خاش و سیستان نیز در حال دریافت گاز طبیعی هستند که این موضوع در کاهش مصرف سوخت‌های مایع و افزایش پایداری تولید مؤثر است.