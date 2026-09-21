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همزمان با سراسر کشور صبح امروز زنگ شکوفهها و جوانهها در مدارس هرمزگان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در مدرسه زمزم بندرعباس گفت: در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی، پیگیریهای دولت و همکاری خیران، ۱۳۳ مدرسه جدید با ظرفیت حدود ۴۵۰ کلاس درس آماده تحویل است که یکی از رکوردهای برتر کشور محسوب میشود.
حمید رضا خان محمدی افزود: همچنین ۷۹ مدرسه که بر اثر جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده بود، با تلاش گروههای مردمی و جهادی مرمت شد و آماده میزبانی از دانشآموزان است.
وی گفت: امروز یک کاروان تجهیزات آموزشی به شهرستان میناب اعزام شد و کاروان بزرگتر دیگری نیز برای تجهیز مدارس استان، روز دانشآموز به مناطق مختلف هرمزگان اعزام میشود.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به حمایت همه دستگاههای مسئول از فرهنگیان، دانشآموزان و مردم استانهای مرزی اشاره کرد و افزود: اراده نظام تعلیم و تربیت بر استمرار آموزش حضوری است تا یادگیری دانشآموزان افت نکند.
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مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان هم در این مراسم گفت: امسال بیش از ۳۴ هزار نوآموز پایه اول و ۳۲ هزار دانش آموز پایه هفتم در مدارس هرمزگان نام نویسی کردهاند.
منوچهر ضیایی با اشاره به برنامههای ویژه سال تحصیلی جدید افزود: در اجرای طرح حامی توجه به مدارس محروم و دانشآموزان نیازمند دوره ابتدایی، از اولویتهای اصلی است و برنامههای جبران افت آموزشی دورههای متوسطه اول و دوم که از تابستان آغاز شده بود، در طول سال تحصیلی ادامه مییابد تا دانشآموزان از روند آموزشی و تربیتی عقب نمانند.
وی گفت: تقویت حوزههای پرورشی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برگزاری نمازهای جماعت و توجه ویژه به کاهش آسیبهای اجتماعی از دیگر برنامههای مهم امسال است.
امسال بیش از ۴۴۵ هزار دانش آموز در هرمزگان سال تحصیلی جدید خود را آغاز میکنند.