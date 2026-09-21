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معدن سونگون در آذربایجان شرقی از مهمترین ظرفیتهای معدنی کشور است که برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده آن گامهای مهمی برداشته شده، تولید مس کاتد و تکمیل فاز سوم مجتمع از طرحهای در دست اجرا در این معدن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، معدن مس سونگون شهرستان ورزقان علاوه بر جایگاه استراتژیک در تامین مس ایران، نقشی اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی منطقه ایفا میکند. سونگون در منطقهای کوهستانی با ارتفاع متوسط ۲۰۰۰ متر از سطح دریا و در رشته کوههای قره داغ واقع شده و به دلیل قرار گرفتن بر کمربند جهانی مس، اهمیتی ملی و بین المللی دارد.
ذخیره زمین شناسی معدن، بیش از پنج میلیارد تُن سنگ مس با عیار متوسط ۰.۶۱ درصد برآورد شده است. از این میزان تقریبا ۷۹۶ میلیون تُن قابل استخراج است که بیش از ۱۰ میلیون تُن مس خالص را شامل میشود.