به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان، بازرسان قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان به همراه عوامل پلیس امنیت اقتصادی از یک واحد انبار مسکونی غیرمجاز در اصفهان چهار هزار و ۱۰۰ قلم فرآورده‌های سلولزی، پنج هزار لیتر مایع ظرفشویی و دستشویی و ۱۰ هزار عدد صابون هتلی احتکار شده در مجموع به ارزش ۳۰ میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.

محموله احتکاری همراه با پرونده برای اجرای مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت اقتصادی شد.