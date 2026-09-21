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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت آموزش محیطزیستی از سنین کودکی گفت: حفاظت مؤثر از محیط زیست، به دلیل ماهیت فرهنگی این موضوع، باید از سالهای ابتدایی زندگی و آموزش دانشآموزان آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شینا انصاری در مراسم آغاز تحصیلی جشن شکوفهها در مدرسه ابتدایی پسرانه سروش منطقه ۲ تهران افزود: در کنار آموزشهای رسمی، به آموزشهای غیررسمی محیطزیستی نیز نیاز داریم تا دانشآموزان شیوه زندگی سازگار با طبیعت، نحوه ارتباط و تعامل با محیط زیست و چگونگی انتقال این آموزهها به خانواده و جامعه را بیاموزند.
وی با اشاره به چالشهای محیط زیستی کشور گفت: محدودیت منابع آب و انرژی، مدیریت پسماند، حفاظت از تنوع زیستی و توجه به گیاهان و جانوران، از جمله موضوعاتی است که نیازمند آموزش و ارتقای مهارتهای محیطزیستی در جامعه است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به مشارکت دانشآموزان در طرح «محیطیار» گفت: تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار دانشآموز به این طرح پیوستهاند و امیدواریم این دانشآموزان به مراقبان و محافظان بهتری برای طبیعت تبدیل شوند.
انصاری با اشاره به گونههای در معرض خطر انقراض در کشور افزود: یوزپلنگ ایرانی از جمله گونههایی است که در معرض خطر انقراض قرار دارد و جمعیت برخی گونههای جانوری دیگر مانند گورخر ایرانی و گوزن نیز کاهش یافته است؛ بنابراین حفاظت از این سرمایههای طبیعی به مشارکت و همراهی نسل آینده نیاز دارد.