به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه محبی مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در این مراسم که سلیمانی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری کرمانشاه هم حضور داشت گفت : امسال 25 هزار کلاس اولی در کرمانشاه ، راهی دبستان می شوند و 850 کلاس درس برای آنها آماده شده است .

وی افزود: جمع کل دانش آموزان استان کرمانشاه 341 هزارو 217 دانش آموز است که از این تعداد 164 هزار و 773 نفر دختر و 176 هزار و 444 نفر پسر هستند .

محبی از پایه ابتدایی به عنوان پایه مهم و حساس یاد کرد و افزود : باید به دانش‌آموزان این پایه شاد زندگی کردن را در کنار درس و مدرسه آموزش داد.

در استان کرمانشاه 3 هزار و 571 مدرسه فعال هستند.

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