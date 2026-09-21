بازار مصالح ساختمانی امروز (۳۰ شهریور ۱۴۰۵) با ثبات قیمت سیمان و تغییر نرخ برخی انواع میلگرد و تیرآهن همراه بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی هرمزگان (عمده) با قیمت ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران ۲۵۳ هزار تومان معامله می‌شود.

سیمان پاکتی آبیک و داراب هر کدام با نرخ ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران با قیمت ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل با قیمت ۲۶۶ هزار تومان خرید و فروش می‌شوند.

همچنین، سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۲۸۹ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

براساس این گزارش؛ امروز، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با ۳ هزار تومان کاهش قیمت، به ۱۰۴ هزار و ۵۸۰ تومان رسیده است.



تیرآهن ۱۴ فایکو ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان و تیرآهن ۱۴ ظفربناب ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین؛ تیرآهن ۲۰ آریان فولاد با قیمت ۸۶ هزار و ۵۵ تومان، تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان معامله می‌شوند.

امروز (۳۰ شهریور)، میلگرد ۱۲ آجدار A3 قائم رازی با هزار تومان کاهش، ۸۵ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت دارد، میلگرد ۱۲ آجدار A3 ذوب‌آهن ۹۶ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A3 کاوه تیکمه‌داش ۸۹ هزار و ۶۴۰ تومان معامله می‌شوند.

میلگرد ۱۴ آجدار A3 آناهیتا گیلان با ۲ هزار تومان افزایش به ۸۷ هزار و ۲۷۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A3 بافق یزد با ۴ هزار تومان افزایش به ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسیده‌اند.

همچنین، میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور با ۵۰۰ تومان افزایش، ۸۳ هزار و ۶۴۰ تومان قیمت‌گذاری شده است، میلگرد ۱۸ آجدار A3 کاشان نیز با هزار تومان افزایش به ۹۰ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده و میلگرد ۱۸ آجدار A3 آریان فولاد با نرخ ۹۳ هزار و ۹۰ تومان معامله می‌شود.