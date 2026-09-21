برگزاری آیین آغاز سال تحصیلی و جشن شکوفهها در کهگیلویه و بویراحمد
با نواخته شدن زنگ جوانهها؛ بیش از ۱۲ هزار دانشآموز پایه هفتم کهگیلویه و بویراحمد راهی مدارس شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیین نواختن زنگ جوانهها با حضور مشاور وزیر آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش استان، جمعی از مسئولان، فرهنگیان، دانشآموزان و اولیای آنان در دبیرستان عارف یاسوج برگزار شد و بیش از ۱۲ هزار دانشآموز پایه هفتم استان، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
علی نقی یزدانپناه، مشاور وزیر آموزش و پرورش، در آیین نواختن زنگ جوانهها که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان، جمعی از مسئولان، فرهنگیان، دانشآموزان و اولیای آنان در دبیرستان عارف یاسوج برگزار شد با تأکید بر نقش مدرسه در انتقال دانش، فرهنگ و مهارت به نسل آینده گفت: مدرسه تنها محل آموزش دانش نیست، بلکه باید دانشآموزان را برای زندگی، مسئولیتپذیری و ایستادگی در برابر چالشها توانمند کند.
وی با طرح این پرسش که «چرا مدرسه باید دایر باشد و چرا باید به صورت حضوری در مدرسه حاضر شویم؟» اظهار کرد: پاسخ این پرسش را باید در نقش مدرسه در حفظ و انتقال فرهنگ، دانش و تمدن یک ملت جستوجو کرد.
یزدانپناه با اشاره به فراز و نشیبهای تاریخی ایران افزود: این سرزمین در مقاطع مختلف تاریخ با حمله و تهدیدهای گوناگونی مواجه شده، اما فرهنگ و هویت ایرانی توانسته است از این حوادث عبور کند و استمرار یابد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس گفت: در هشت سال دفاع مقدس، ملت ایران با وجود همه فشارها و دشواریها ایستاد و حتی یک وجب از خاک کشور را از دست نداد؛ بسیاری از نوجوانان و جوانان این سرزمین نیز در آن دوران به جبههها رفتند و برای دفاع از کشور جان خود را فدا کردند.
وی افزود: امنیت و عزتی که امروز در اختیار داریم، حاصل ایستادگی و فداکاری کسانی است که از جان خود گذشتند تا نسل امروز بتواند با عزت زندگی کند.
یزدانپناه با تأکید بر ضرورت تقویت مهارتهای زندگی در مدارس اظهار کرد: برای ما تنها میزان دانشی که به دانشآموز منتقل میشود مهم نیست، بلکه باید در کنار دانش، توانایی استفاده از آن و مهارتهای زندگی نیز در دانشآموزان تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: دانشآموز موفق کسی است که در کنار «دانا بودن»، «توانا» نیز باشد و بتواند دانستههای خود را در زندگی و جامعه به کار بگیرد.
بیش از ۱۲ هزار دانشآموز پایه هفتم سال تحصیلی جدید را آغاز کردند
ایوب رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آیین گفت: با نواخته شدن زنگ جوانهها، بیش از ۱۲ هزار دانشآموز پایه هفتم در سراسر استان وارد مدارس شدند و فصل جدیدی از مسیر تعلیم و تربیت خود را آغاز کردند.
وی با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان و خانوادههای آنان اظهار کرد: ورود به دوره متوسطه اول، یکی از مراحل مهم زندگی تحصیلی دانشآموزان است و مدرسه باید در این دوره، زمینه رشد علمی، تربیتی، مهارتی و اجتماعی آنان را فراهم کند.
رضایی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای آغاز سال تحصیلی افزود: مجموعه آموزش و پرورش استان با همراهی مدیران، معلمان، خانوادهها و سایر دستگاههای اجرایی تلاش کرده است مدارس برای حضور دانشآموزان آماده باشند و سال تحصیلی با آرامش و نشاط آغاز شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش معلمان در کیفیتبخشی به فرآیند تعلیم و تربیت گفت: هدف اصلی آموزش و پرورش، فراهم کردن محیطی امن، بانشاط و پویا برای یادگیری و رشد همهجانبه دانشآموزان است و تحقق این هدف نیازمند همکاری و مشارکت خانوادهها و مدرسه است.
وی همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای دانشآموز و فرهنگی، بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و وطندوستی به نسل جدید تأکید کرد.
بیش از ۶۷ هزار دانشآموز بویراحمد ثبتنام نهایی و کلاسبندی شدند
علیشیر زهرایی، سرپرست آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد نیز در این آیین با اشاره به آمادگی این شهرستان برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: با وجود برخی کمبودها و چالشها، همگرایی و هماهنگی مناسبی در مجموعه آموزش و پرورش استان و شهرستان شکل گرفته و برنامهریزیها برای آغاز مطلوب سال تحصیلی انجام شده است.
وی با قدردانی از مدیرکل آموزش و پرورش استان و معاونان و کارشناسان ادارهکل اظهار کرد: همراهی و حمایت مستمر مدیرکل آموزش و پرورش استان موجب شده است مسائل و نیازهای مدارس بهصورت میدانی پیگیری و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
زهرایی افزود: از ۷۰ هزار و ۱۳ دانشآموز پیشبینیشده برای سال تحصیلی جدید در شهرستان بویراحمد، تاکنون بیش از ۶۷ هزار دانشآموز ثبتنام نهایی و کلاسبندی شدهاند.
سرپرست آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد با اشاره به اقدامات انجامشده برای آغاز سال تحصیلی گفت: کتابهای درسی بهموقع توزیع شده، برنامهریزی درسی انجام گرفته و اقدامات مربوط به شادابسازی مدارس نیز در مدارس شهرستان دنبال شده است.
وی ادامه داد: در بخش ساماندهی نیروی انسانی نیز فرآیند صدور ابلاغ مدیران، معاونان، دبیران و آموزگاران در حال انجام است و تاکنون بخش قابل توجهی از ابلاغها صادر یا مراحل بررسی و تأیید آنها طی شده است.
زهرایی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر کیفیت آموزشی در سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری همه مجموعههای آموزش و پرورش و هدایت و همراهی ادارهکل، در هفتههای ابتدایی سال تحصیلی برنامهریزی درسی و آموزشی را با جدیت دنبال کنیم و در حوزه محتوا و فرآیند یاددهی ـ یادگیری، کیفیتبخشی را با محوریت معلم و مشارکت اولیا پیگیری کنیم.
وی در پایان از تلاش مدیران، معاونان، معلمان، کارشناسان و کارکنان آموزش و پرورش برای فراهم کردن مقدمات آغاز سال تحصیلی قدردانی کرد.