به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ یک متخصص علوم تغذیه و فلوشیپ تغذیه بالینی استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأکید برنقش عوامل قابل اصلاح در سلامت مغز گفت: استرس، تغذیه، خواب، فعالیت بدنی و سایر مؤلفه‌های سبک زندگی می‌توانند بر سلامت جسم و مغز اثرگذار باشند و لازم است از سال‌های ابتدایی زندگی به این عوامل توجه شود.

رضا امانی افزود: در سال‌های اخیر علاوه بر عوامل ژنتیکی، موضوعاتی ازجملهآلودگی‌های محیطی، سبک زندگی، تغذیه و ارتباط میان دستگاه گوارش و مغز نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: استرس تنها یک مساله روانی نیست و می‌تواند از مسیر‌های مختلف بر وضعیت جسمی و عملکرد مغز تأثیر بگذارد و به همین دلیل نباید نقش فشار‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی در سلامت افراد نادیده گرفته شود.

امانی با اشاره به نقش سبک زندگی در سلامت مغز گفت: مجموعه‌ای از رفتار‌ها و عادات روزمره از جمله نوع تغذیه، میزان فعالیت بدنی، کیفیت خواب و نحوه مدیریت استرس می‌تواند در سلامت فرد در طول زندگی مؤثر باشد و نمی‌توان سلامت مغز را به یک عامل یا یک ماده غذایی خاص محدود کرد و لازم است مجموعه‌ای از عوامل مؤثر بر سلامت در کنار یکدیگر دیده شوند.

این متخصص علوم تغذیه با اشاره به ارتباط میان دستگاه گوارش و مغز ادامه داد: دستگاه گوارش دارای ارتباطات عصبی گسترده‌ای با مغز است و در سال‌های اخیر، محور روده - مغز به یکی از موضوعات مورد توجه در مطالعات علمی تبدیل شده است و نوع تغذیه و تغییرات ایجاد شده در وضعیت دستگاه گوارش می‌تواند از مسیر‌های مختلف با سلامت مغز ارتباط داشته باشد، همین موضوع اهمیت توجه به الگوی غذایی سالم را بیشتر می‌کند.

یک روانپزشک و فوق‌تخصص روانپزشکی سالمندان نیز با تأکید بر اینکه بخشی از عوامل خطر ابتلا به آلزایمر قابل کنترل و اصلاح است، گفت: کنترل فشار خون و دیابت، درمان اختلالات شنوایی، فعالیت بدنی، خواب مناسب و درمان افسردگی می‌تواند در کاهش خطر بروز اختلالات شناختی و آلزایمر مؤثر باشد.

فریبا فغانی یکی از باور‌های نادرست درباره آلزایمر را دانستن فراموشی و اختلالات حافظه به‌عنوان بخشی طبیعی ازسالمندی اعلام کرد و افزود:اگرچه افزایش سن یکی از مهم‌ترین عوامل خطر ابتلا به آلزایمر است، اما فشار خون بالا، دیابت، اضافه‌وزن، کم‌تحرکی، آسیب‌های مغزی ناشی ازضربه، اختلالات شنوایی و بینایی، افسردگی درمان‌نشده و انزوای اجتماعی همه از عوامل مهم شمرده شده و کنترل این بیماری‌ها اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: در کنار کنترل بیماری‌های زمینه‌ای، فعالیت فیزیکی و فعال بودن ذهنی نیز اهمیت دارد و یادگیری مهارت‌های جدید، افزایش فعالیت‌های ذهنی و کسب تجربه و دانش در طول زندگی می‌تواند به ایجاد ذخیره شناختی کمک کند.

این روانپزشک سالمندان با تأکید براینکه همه فراموشی‌ها آلزایمر نیستند، تشخیص زودهنگام آن را ضروری دانست و افزود: هر فردی که با اختلال حافظه مراجعه می‌کند، مبتلا به آلزایمر نیست و ابتدا باید علل مختلف ایجادکننده اختلال حافظه بررسی شود و در ارزیابی فرد، شرح حال، معاینه، آزمایش خون و بررسی علل قابل برگشت ازجمله کم‌کاری تیروئید و کمبود برخی ویتامین‌ها اهمیت دارد.

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان وروند رو به افزایش بیماری‌های مربوط به سالمندی گفت: مراقبت طولانی‌مدت از بیمار می‌تواند هزینه‌های زیادی به خانواده تحمیل کند و در کنار فشار‌های اقتصادی، فرسودگی روحی و جسمی مراقبان را نیز به دنبال داشته باشد، بنابراین ضرورت دارد به حمایت از مراقبان در کنار درمان بیمار توجه شود.

احمد چیت‌ساز با بیان اینکه درمان بیماران مبتلا به آلزایمر نبایدتن‌ها به مصرف دارو محدود شود، افزود: کیفیت زندگی بیمار، حفظ ارتباط او با خانواده و جامعه و توجه به شرایط روحی و عاطفی وی نیز اهمیت زیادی دارد.