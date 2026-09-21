به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، جانشین مرزبانی آذربایجان‌غربی گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان هنگ‌های مرزی استان در یک هفته گذشته با رصد و پایش مستمر نوار مرزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.

سرهنگ حسن زینال‌نژاد افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و انجام گشت و کمین‌های هدفمند در مناطق صعب‌العبور مرزی، در عملیات‌های غافلگیرانه موفق شدند ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، ۹۹۵ رأس احشام قاچاق را پیش از خروج از کشور کشف و مهار کنند.

وی ادامه داد: قاچاقچیان با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه و پس از رها کردن احشام، از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

جانشین مرزبانی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش احشام کشف‌شده ۳۵۹ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال برآورد شده است و مرزبانان با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، اجازه خروج غیرقانونی احشام و قاچاق دام از مرز‌های کشور را نخواهند داد.