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جانشین مرزبانی آذربایجانغربی از ناکامی قاچاقچیان در انتقال نزدیک به هزار رأس احشام قاچاق به خارج از کشور در هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، جانشین مرزبانی آذربایجانغربی گفت: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان هنگهای مرزی استان در یک هفته گذشته با رصد و پایش مستمر نوار مرزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.
سرهنگ حسن زینالنژاد افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و انجام گشت و کمینهای هدفمند در مناطق صعبالعبور مرزی، در عملیاتهای غافلگیرانه موفق شدند ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، ۹۹۵ رأس احشام قاچاق را پیش از خروج از کشور کشف و مهار کنند.
وی ادامه داد: قاچاقچیان با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه و پس از رها کردن احشام، از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.
جانشین مرزبانی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش احشام کشفشده ۳۵۹ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال برآورد شده است و مرزبانان با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، اجازه خروج غیرقانونی احشام و قاچاق دام از مرزهای کشور را نخواهند داد.