به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه، با اعلام آغاز قرارداد کشت کلزا با تنوع بذور داخلی تیپ زمستانه و بهاره در این شهرستان گفت: تا کنون قرارداد کشت بذری کلزا برای بیش از ۱۰۰ هکتار با تهیه نقاط جغرافیایی و رسم پولیگون برای هر قطعه صورت پذیرفته و نخستین کشت نیز در سطح ۱۰ هکتار انجام شده است.

کمیل عسکری، با اشاره به استقبال روزافزون کشاورزان از کشت دانه روغنی کلزا در اراضی کوهستانی افزود: با توجه به عملکرد بالا و قیمت تضمینی، دانه کلزا دیم در اراضی کوهستانی مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی کوهستانی به کشت این محصول اختصاص یابد.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه در ادامه با تأکید بر ضرورت مشورت کشاورزان با کارشناسان کشاورزی پیش از هر تصمیمی برای کشت، توصیه‌های فنی زیر را برای موفقیت در این زمینه اعلام کرد: خودداری از کاشت متناوب کلزا در یک زمین، استفاده از بذور گواهی‌شده مورد تأیید، استفاده از مواد ضدعفونی و دورکننده حشرات اول فصل به صورت بذر مال پیش از کاشت، کشت با دستگاه مناسب در عمق مناسب، اقدام به زهکشی مزارع با توجه به شرایط بارش احتمالی در پاییز، و سرکشی چندین‌باره به مزارع در یک ماه اول برای کنترل احتمالی حشرات.

عسکری در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود سطوح کشت کلزا در شهرستان گلوگاه از دو هزار هکتار فراتر رود توسعه کشت این گیاه روغنی، ضمن افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات روغن، به‌عنوان یک محصول با قیمت تضمینی می‌تواند نقش مهمی در بهبود اقتصاد روستاییان و حمایت از کشاورزی منطقه ایفا کند و گامی مؤثر در جهت خودکفایی کشور در تولید دانه‌های روغنی باشد.