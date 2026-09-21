پایان خوش پرونده‌های کلاهبرداری در اردکان، بازگشت اموال به حساب مالباختگان

پایان خوش پرونده‌های کلاهبرداری در اردکان، بازگشت اموال به حساب مالباختگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ نظری فرد گفت: در پی چند فقره شکایت شهروندان و تشکیل پرونده مبنی بر کلاهبرداری در فضای مجازی به ارزش سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، پرونده به ماموران پلیس فتا ارجاع داده شد.

ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و پلیسی و کار شبانه روزی موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به توقیف کل وجوه کلاهبرداری شده اقدام و وجوه مورد نظر به ۱۸ نفر از مالباختگان بازگردانده شد.