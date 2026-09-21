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فرمانده انتظامی شهرستان اردکان از استرداد بیش از سه میلیارد ریال وجه کلاهبرداری شده به حساب مالباختگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ نظری فرد گفت: در پی چند فقره شکایت شهروندان و تشکیل پرونده مبنی بر کلاهبرداری در فضای مجازی به ارزش سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، پرونده به ماموران پلیس فتا ارجاع داده شد.
ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و پلیسی و کار شبانه روزی موفق شدند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به توقیف کل وجوه کلاهبرداری شده اقدام و وجوه مورد نظر به ۱۸ نفر از مالباختگان بازگردانده شد.