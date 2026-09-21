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وزیر جهاد کشاورزی در سفر به تاشکند و در دیدار با همتای ازبکستانی خود، ضمن تأکید بر بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای تقویت امنیت غذایی، از عزم جدی برای توسعه روابط دوجانبه خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی کشورمان که برای برگزاری «نخستین کمیته راهبردی همکاریهای کشاورزی» و «همایش فعالان اقتصادی بخش خصوصی» ایران و ازبکستان به تاشکند سفر کرده است، در دیدار با ابراهیم ابدالرحمانف، وزیر کشاورزی ازبکستان گفت: در سالهای اخیر شاهد رشد روابط ایران و ازبکستان در حوزههای سیاسی، دیپلماسی و اقتصادی بودهایم و دولت چهاردهم، توسعه روابط با همسایگان، بهویژه ازبکستان را بهعنوان یک تکلیف جدی دنبال میکند.
نوری با اشاره به سفر هیئت ایرانی متشکل از حدود یکصد فعال اقتصادی و تجاری به ازبکستان، این حضور را نشانه عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاریها دانست و تأکید کرد: شرکتهای ایرانی آماده سرمایهگذاری در ازبکستان هستند و در حوزههایی چون مکانیزاسیون کشاورزی، تولید ماشینآلات و ادوات کشاورزی، اصلاح نژاد دام، شیلات و داروهای دامپزشکی، ظرفیتهای گستردهای برای همکاری وجود دارد.
وی با اشاره به توانمندیهای ایران در تولید مرغ و تخممرغ، صادرات جنین گاو اصلاحشده، فناوریهای نوین آبیاری هوشمند و تولید پهپادهای کشاورزی تصریح کرد: ایران آماده انتقال تجربیات و فناوریهای نوین به ازبکستان است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر ضرورت تکمیل پروتکلهای قرنطینه دامی و نباتی برای توسعه تجارت میان دو کشور تأکید کرد و افزود: ایران علاقهمند است علاوه بر افزایش صادرات، واردات محصولات کشاورزی از ازبکستان را نیز توسعه دهد.
وی در پایان با دعوت رسمی از وزیر کشاورزی ازبکستان برای سفر به تهران گفت: کمیته مشترک همکاریهای کشاورزی باید فعالتر شود تا برنامههای توسعه روابط بهطور دقیق تدوین و اجرا گردد.
در ادامه این نشست، ابراهیم ابدالرحمانف، وزیر کشاورزی ازبکستان، ضمن تمجید از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه مدیریت منابع آبی، مبارزه با خشکسالی و ارتقای بهرهوری محصولات، الگوی ایران را در حوزه نوآوریهای کشاورزی برای کشورهای در حال توسعه، موفق و الهامبخش خواند.
ابدالرحمانف با اشاره به برنامه اولویتدار کشورش برای نوسازی بخش کشاورزی گفت: ما در همکاریهای مشترک با ایران، تولید تجهیزات نسل جدید کشاورزی را در اولویت قرار دادهایم و بسیار مشتاقیم تا با استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، بهرهوری مزارع خود را افزایش دهیم.
وی درباره همکاریهای زیرساختی افزود: در حوزه دامپروری و شیلات، توسعه مراتع و اجرای طرحهای اصلاح نژاد دام از زمینههای کلیدی همکاری ماست. هماکنون پروژههای مشترک شیلات و تولید خاویار قرمز و سیاه با مشارکت شرکتهای ایرانی با موفقیت در حال اجراست و ما بر تسهیل مجوزهای بهداشتی و دامپزشکی برای شتاببخشی به این پروژهها تأکید داریم.
وزیر کشاورزی ازبکستان در ادامه با اشاره به تغییرات راهبردی در الگوی کشت این کشور تصریح کرد: دولت ازبکستان در حال گذار از کشاورزی تکمحصولی و کاهش سطح زیر کشت پنبه به نفع توسعه ۴۰۰ هزار هکتار باغ است. از این رو، بازار بزرگ ازبکستان در انتظار محصولات ایرانی است و ما خواهان همکاری تنگاتنگ با ایران در زمینه تولید بذر، نهال و دانش فنی باغات و سیبزمینی هستیم.
وی با تقدیر از پیشرفتهای ایران در حوزههای فناورانه گفت: من تجربه غنی ایران در حوزه شرکتهای دانشبنیان کشاورزی را بسیار ارزشمند میدانم. فعالیت خانه نوآوری ایران در تاشکند، گام مؤثری برای معرفی دستاوردهای نوین ایران بوده است. با توجه به وجود بیش از ۲۰ مؤسسه علمی و ۹ دانشگاه در ازبکستان، مصمم هستیم همکاریهای علمی، آموزشی و تبادل متخصصان با ایران را بهطور جدی گسترش دهیم.
ابدالرحمانف در پایان ابراز امیدواری کرد که با تدوین برنامه توسعه همکاریهای کشاورزی و برگزاری منظم جلسات کارگروههای مشترک، مسیر اجرایی توافقات برای مسئولان ذیربط شفاف و عملیاتی شود.
گفتنی است بر اساس آمار رسمی، حجم تجارت کشاورزی میان ایران و ازبکستان در سال ۲۰۲۵ جهشی قابل توجه داشته و با ۴۶ درصد افزایش، به مرز ۱۴۰ میلیون دلار رسیده است که در این میان، سهم صادرات ایران ۸۰ میلیون دلار و سهم واردات از ازبکستان ۶۰ میلیون دلار بوده است که نشاندهنده تراز مثبت تجاری به نفع ایران است.