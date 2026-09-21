به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد صالحی گفت: مأموران پاسگاه پلیس راه آستارا-تالش امروز حین کنترل خودرو‌های عبوری، یک دستگاه اتوبوس را متوقف و مدارک راننده را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد راننده ۲۲ ساله اتوبوس بدون گواهینامه پایه یک بوده و صلاحیت‌های لازم برای رانندگی با وسایل نقلیه سنگین عمومی را نداشته است.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه اتوبوس در زمان توقیف بدون مسافر بود، خاطرنشان کرد: خودرو برای سیر مراحل قانونی و انجام اقدامات لازم به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ صالحی در پایان تأکید کرد: رانندگی با وسایل نقلیه عمومی سنگین نیازمند داشتن گواهینامه و صلاحیت‌های قانونی است و مأموران پلیس راه با رانندگانی که شرایط قانونی را نداشته باشند برخورد خواهند کرد.