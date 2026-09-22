حادثه رانندگی، قاچاق سوخت را لو داد

حادثه رانندگی، قاچاق سوخت را لو داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ یاوری گفت: مأموران کلانتری ۱۱ شهدای شهرستان بافق در راستای بررسی پرونده تصادف خودرو پراید و پژو در محور بافق کرمان که هردو خودرو واژگون شده بودند مقدار ۳ هزار لیتربنزین قاچاق از داخل خودرو پژو کشف کردند.

وی ادامه داد: در این سانحه راننده خودرو پژو پس از واژگونی از صحنه متواری شد که پس ازحضور پلیس در صحنه، هردو خودرو به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بافق افزود: در این خصوص تلاش برای دستگیری راننده خودرو پژو ادامه دارد.