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معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم از رایگان شدن اتوبوسرانی برای دانشآموزان و دانشجویان در پنج روز نخست مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: در پنج روز نخست مهرماه ناوگان اتوبوسرانی برای دانشآموزان و دانشجویان رایگان شد.
رضا خانهزاد یزدی با اشاره به اجرای سامانه سرویسیار برای ساماندهی و نظارت بر سرویس مدارس، گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، خطکشی معابر و تابلوهای اطراف مدارس ساماندهی میشود و برای ۲۱۶ مدرسه مجاور معابر اصلی اقدامات ایمنی پیشبینی شده است.
وی افزود: سامانه سرویسیار امکان ثبتنام، نظارت بر مسیر سرویس و اطلاعرسانی به والدین را فراهم میکند و سرویس مدارس استثنایی نیز با پنج دستگاه ون مناسبسازیشده ارائه خواهد شد.