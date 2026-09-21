معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم از رایگان شدن اتوبوسرانی برای دانش‌آموزان و دانشجویان در پنج روز نخست مهر خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: در پنج روز نخست مهرماه ناوگان اتوبوسرانی برای دانش‌آموزان و دانشجویان رایگان شد.

رضا خانه‌زاد یزدی با اشاره به اجرای سامانه سرویس‌یار برای ساماندهی و نظارت بر سرویس مدارس، گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، خط‌کشی معابر و تابلو‌های اطراف مدارس ساماندهی می‌شود و برای ۲۱۶ مدرسه مجاور معابر اصلی اقدامات ایمنی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سامانه سرویس‌یار امکان ثبت‌نام، نظارت بر مسیر سرویس و اطلاع‌رسانی به والدین را فراهم می‌کند و سرویس مدارس استثنایی نیز با پنج دستگاه ون مناسب‌سازی‌شده ارائه خواهد شد.