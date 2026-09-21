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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، آیین آغاز سال تحصیلی و جشن شکوفهها با حضور رئیسجمهور در دبستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا (س) منطقه ۱۱ شهر تهران برگزار شد؛ آیینی که آغازگر فصل تازهای از علمآموزی برای یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانشآموز کلاساولی در سراسر کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، آیین نواختن زنگ شکوفهها با حضور رئیسجمهور در دبستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا (س) منطقه ۱۱ شهر تهران برگزار شد؛ آیینی که آغازگر فصل تازهای از علمآموزی برای یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانشآموز کلاساولی در سراسر کشور است.
این مراسم، آغاز رسمی ورود نوآموزان به دنیای علم و دانش و نخستین گام آنان در مسیر تعلیم و تربیت است؛ رویدادی که هر سال در آستانه بازگشایی مدارس، با هدف استقبال از دانشآموزان پایه اول ابتدایی برگزار میشود.
بر اساس اعلام انجامشده، یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانشآموز کلاساولی در دبستانهای سراسر کشور در سال تحصیلی جدید، قدم به مدرسه میگذارند و فصل تازهای از تجربههای آموزشی و تربیتی خود را آغاز میکنند.
جشن شکوفهها فرصتی برای استقبال از دانشآموزان نوورود و همراهی خانوادهها و معلمان در آغاز مسیر تحصیلی آنان است؛ مسیری که با امید به یادگیری، رشد و شکوفایی استعدادهای نسل آینده همراه خواهد بود.