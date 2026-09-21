وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که مدارس، خاستگاه قدرت و پیشرفت کشور هستند، گفت: آینده ایران در دستان دانش‌آموزان است و معلمان و دانش‌آموزان، سرمایه‌های ارزشمند کشور به شمار می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا کاظمی امروز در آیین آغاز سال تحصیلی ۴۰۶ _ ۴۰۵ و جشن شکوفه‌ها در مجتمع فرهنگی‌آموزشی مدرسه دخترانه فاطمه‌زهرا (س) منطقه ۱۱ شهر تهران ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلم، از آغاز سال تحصیلی برای ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز خبر داد و بر ارتقای کیفیت آموزش، توانمندسازی معلمان، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تقویت هویت ملی و دینی تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش ، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و معلمان سراسر کشور، افزود : امسال ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز سال تحصیلی خود را آغاز می‌کنند؛ دانش‌آموزانی که سرمایه‌های انسانی و سازندگان آینده ایران هستند.

وی سخنان خود را با تأکید بر جایگاه علم، خرد و دانایی و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید آغاز کرد و با اشاره به شهدای جامعه تعلیم‌وتربیت، یاد و نام ۲۹۵ شهید دانش‌آموز و ۶۸ معلم شهید را گرامی داشت.

کاظمی همچنین با ادای احترام به شهدای مظلوم دبستان شجره طیبه میناب، بر ضرورت پاسداشت راه و آرمان‌های شهدا تأکید کرد و گفت: با تلاش، کوشش، کسب علم و تقویت توانمندی‌های دانش‌آموزان، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را ادامه خواهیم داد.

قدردانی وزیر آموزش‌وپرورش از توجه رئیس‌جمهور به نظام تعلیم‌وتربیت

وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از رئیس‌جمهور به‌دلیل قرار دادن آموزش‌وپرورش در زمره اولویت‌های اصلی دولت، گفت : به نمایندگی از جامعه معلمان کشور، از توجه و حمایت رئیس‌جمهور نسبت به نظام تعلیم‌وتربیت قدردانی می‌کنم.

کاظمی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت آموزش‌وپرورش، نقش رئیس‌جمهور را در پیگیری و تحقق این رویکرد مهم دانست و افزود: نگاه فرا راهبردی به آموزش‌وپرورش و توجه به جایگاه آن در آینده کشور، زمینه‌ساز دستاورد‌های قابل‌توجهی در حوزه تعلیم‌وتربیت شده است.

ساخت ۴۷۰۰ مدرسه و ایجاد ۲۴ هزار کلاس درس در دو سال گذشته

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه و استانداردسازی فضا‌های آموزشی، گفت: در دو سال گذشته، ۴۷۰۰ مدرسه با مجموع ۲۴ هزار کلاس درس ساخته شده است که این اقدام، دستاوردی قابل‌توجه در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به فضا‌های آموزشی احداث‌شده در مجموعه محل برگزاری مراسم، بر رعایت استاندارد‌های آموزشی و توجه به تقویت زیرساخت‌های ارتباطی مدارس تأکید کرد و همچنین ارتقای کیفیت آموزشی، توانمندسازی معلمان و آشنایی آنان با روش‌های نوین و مؤثر تدریس را از دیگر محور‌های مورد توجه این وزارتخانه برشمرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهور در حوزه آموزش‌وپرورش، گفت : رئیس‌جمهور شخصاً بیش از ۶۰ جلسه با موضوع آموزش‌وپرورش برگزار کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به مسائل و اولویت‌های نظام تعلیم‌وتربیت است.

کاظمی افزود: در کنار توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی، تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان نیز در دستور کار قرار دارد و این موضوع از جمله مطالبات مورد تأکید رئیس‌جمهور است.

وی با اشاره به نمایشگاه برپا‌شده در حاشیه مدرسه، آن را جلوه‌ای از توجه به تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان دانست.

آینده ایران در دستان دانش‌آموزان است

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر مسئولیت این وزارتخانه در قبال آینده نسل جوان کشور، گفت: به رئیس‌جمهور قول می‌دهیم قدردان توجه و فرصتی باشیم که برای نظام تعلیم‌وتربیت فراهم شده است و با تمام توان برای ساختن آینده‌ای بهتر با کمک دانش‌آموزان تلاش کنیم.

کاظمی با قدردانی از تلاش معلمان و دانش‌آموزان در سراسر کشور، از مجموعه مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی ارتش امیر حاتمی و امیر جهانشاهی نیز به‌دلیل ساخت و بهره‌برداری از این مجموعه آموزشی قدردانی کرد.





