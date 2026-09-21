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همایش «افکار رهبر شهید آیت الله سید علی خامنهای» با حضور جمعی از علما، شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مسئولان تشکلهای مذهبی و دانشجویی، زنان و جوانان در شهر حیدرآباد پاکستان برگزار شد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ همایش «افکار شهید آیت الله سید علی خامنهای» با حضور جمعی از علما، شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مسئولان تشکلهای مذهبی و دانشجویی، زنان و جوانان در شهر حیدرآباد پاکستان برگزار شد و سخنرانان در آن با بازخوانی مبانی فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی، درباره جایگاه مقاومت، وحدت امت اسلامی، مقابله با سلطه و حمایت از ملتهای مظلوم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این همایش به همت «سازمان دانشجویان اصغریه پاکستان» در شهر حیدرآباد از نواحی ایالت سند پاکستان برگزار شد و جمعی از علما، فعالان مذهبی و اجتماعی، اعضای تشکلهای دانشجویی و جوانان در آن حضور داشتند.
«سید حسین موسوی» رئیس سازمان دانشجویان اصغریه، «سعید هاشمی» مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و «مولانا سید علی مرتضی زیدی» از روحانیون برجسته پاکستان از سخنرانان این مراسم بودند.
سخنرانان در این همایش با بررسی ابعاد مختلف اندیشههای شهید آیت الله سید علی خامنهای، مقاومت را یکی از محورهای اساسی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی دانسته و ضرورت ایستادگی در برابر ظلم، اشغالگری، سلطه و سیاستهای مداخله جویانه را آموزههای رهبر شهید برای امت اسلامی عنوان کردند.
در این نشست، مفهوم مقاومت نه صرفا به عنوان یک رویکرد سیاسی، بلکه به عنوان گفتمانی مبتنی بر استقلال، عزت، عدالت خواهی و دفاع از حقوق ملتها مورد توجه قرار گرفت و سخنرانان، پایبندی به این اصول را از عوامل حفظ هویت و استقلال جوامع اسلامی برشمردند.
سخنرانان همچنین با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام، وحدت و همبستگی میان ملتهای مسلمان را ضرورتی اساسی برای مقابله با چالشهای مشترک دانستند.
آنان بر تقویت همکاری و همگرایی کشورهای اسلامی، حمایت از ملتهای مظلوم و اتخاذ مواضع مشترک در برابر بی عدالتی و سلطه گری تاکید کردند.
در ادامه حاضران با مرتبط دانستن اندیشههای رهبر معظم انقلاب اسلامی با تحولات منطقه، بر ضرورت تداوم روحیه مقاومت و حق طلبی در میان نسل جوان تاکید کردند و نقش دانشجویان و جوانان را در آگاهی بخشی، حفظ ارزشهای اسلامی و حمایت از آرمانهای جهان اسلام مورد توجه قرار دادند.
شرکت کنندگان همچنین با در دست گرفتن تصاویر رهبر معظم انقلاب اسلامی، پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و ادامه مسیر مقاومت را اعلام کردند و با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای نیز تجدید بیعت کردند.