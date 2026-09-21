فصل برداشت خرما در شهرستان سراوان از نیمه دوم مردادماه آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد که تاکنون نزدیک به ۲۷ هزار تن خرما در این شهرستان برداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوجستان، مدیر جهاد کشاورزی سراوان گفت: سطح زیر کشت خرما در شهرستان سراوان حدود ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار است که از این میزان، نزدیک به ۳ هزار و ۹۰۰ هکتار بارور بوده و مابقی باغات در مرحله غیر بارور قرار دارند.

ایرج رستم‌زهی با اشاره به ارقام اقتصادی خرمای این شهرستان بیان کرد: ارقام مختلفی از جمله ربی، حلیله، زردان، مضافتی در باغات منطقه تولید می‌شود که بخش قابل‌توجهی از محصول تولیدی برای مصرف به بازار عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: امسال باتوجه‌به بهره‌گیری کشاورزان از توصیه‌های ترویجی جهاد کشاورزی و دریافت خدمات و حمایت‌های فنی، میزان تولید خرما نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش‌یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی سراوان همچنین از آغاز روند صادرات خرمای تولیدی منطقه خبر داد و گفت: باتوجه‌به ظرفیت مرز شهرستان سراوان و بازارچه مرزی کوهک، صادرات خرما به کشور‌های همسایه آغاز شده و بخشی از محصول تولیدی از این مسیر به بازار‌های هدف عرضه می‌شود.