پخش زنده
امروز: -
مسابقات منطقهای میدان یار به میزبانی کهنوج با حضور ۲۰ تیم منتخب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، مسابقات منطقهای «میدان یار» با حضور ۲۰ تیم منتخب از شهرستانهای کهنوج، فاریاب، قلعهگنج و منوجان، به میزبانی شهرستان کهنوج برگزار شد.
این مسابقات در دویستوسومین شب اجتماعات مردم برگزار شد و تیمهای شرکتکننده پس از برگزاری رقابتها و انتخاب در شهرستانهای خود، در مرحله منطقهای با یکدیگر به رقابت پرداختند.
سرهنگ اسماعیلی، جانشین فرماندهی سپاه ناحیه کهنوج، گفت: هدف از برگزاری این مسابقات، ایجاد نشاط و پویایی اجتماعی، تقویت روحیه کار گروهی و شناسایی ظرفیتها و استعدادهای برتر در سطح منطقه است.
جانشین فرماندهی سپاه ناحیه کهنوج بیان کرد: تیمهای برتر این مرحله، به مرحله استانی راه پیدا میکنند و برای حضور در رقابتهای «میدان یار» در کرمان اعزام خواهند شد.