با تکمیل و آغاز عملیات اجرایی طرح های جدید،ضریب بهره‌مندی جمعیت شهرستان جوین خراسان رضوی از آب شرب سالم و پایدار، به ۲۷ هزار نفر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان جوین گفت: ۱۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان با تکمیل طرح‌های کنونی به پایداری آب دست خواهند یافت و هم‌اکنون طرح های آبرسانی در مجتمع‌های «کریم‌آباد»، «حکم‌آباد» و «کروژده» با هدف تقویت شبکه و جلوگیری از افت فشار در حال اجراست.

سید احمد نوربخش افزود: در مجتمع کروژده، ۳.۵ کیلومتر خط انتقال و ۱۶۰۰ متر شبکه برق‌رسانی، در مجتمع کریم‌آباد، اصلاح و بازسازی ۱۱.۵ کیلومتر از خطوط انتقال و در مجتمع حکم‌آباد نیز حفر یک حلقه چاه جدید به همراه احداث مخزن ذخیره، از جمله اقدامات مهم برای ارتقای زیرساخت‌هاست.

وی اظهار کرد: نگاه توسعه‌محور آبفا محدود به طرح های فعلی نیست؛ به طوری که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، به‌زودی عملیات اجرایی طرح‌های جدید برای پوشش ۱۷ هزار نفر دیگر از جمعیت شهرستان آغاز خواهد شد.

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان جوین بیان کرد: اصلاح خط انتقال و مخزن ذخیره در مجتمع «برغمد» و همچنین توسعه شبکه آبرسانی در شهر «نقاب» از جمله طرح های است که با هدف تحول در زیرساخت‌های آبی منطقه و با اعتبارات پیش‌بینی شده وارد فاز عملیاتی خواهد شد.