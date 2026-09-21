در جریان عملیات نیرو‌های امنیتی پاکستان علیه گروه‌های مسلح در منطقه «هنگو» در ایالت خیبرپختونخوا در شمال غرب این کشور، ۸ تروریست کشته و ۶ نفر از نیرو‌های ارتش پاکستان از جمله دو افسر عالیرتبه کشته شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد این درگیری روز ۲۰ سپتامبر در جریان رویارویی نیرو‌های امنیتی با عناصر مسلح در منطقه هنگو رخ داد و نیرو‌های امنیتی در تبادل آتش، ۸ تروریست را از پای درآوردند.

بر اساس این گزارش در جریان این عملیات دو افسر ارتش پاکستان که در خط مقدم نیرو‌های خود را هدایت می‌کردند نیز کشته شدند.

روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: عملیات پاکسازی منطقه برای شناسایی و از بین بردن دیگر عناصر مسلح همچنان ادامه دارد.

ارتش پاکستان همچنین تاکید کرده است نیرو‌های امنیتی و نهاد‌های انتظامی این کشور در چارچوب تصمیمات کمیته عالی امنیتی، عملیات خود برای مقابله با تروریسم با حمایت و پشتیبانی خارجی را با شدت ادامه خواهند داد.