پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته دفاع مقدس رزمایش اقتدار جانفدایان ایران اسلامی در کنار تنگه راهبردی هرمز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه سیدالشهدای جزیره هرمز گفت: رزمایش اقتدار جانفدایان ایران اسلامی در کنار تنگه راهبردی هرمز، شاخصترین برنامه این هفته دفاع مقدس در جزیره هرمز است.
سرهنگ حجتالله سالاری افزود: همچنین بیش از ۵۰ برنامه با حضور مردم شهیدپرور و اقشار مختلف در محلات، مساجد و پایگاههای بسیج این جزیره نیز برگزار میشود.
وی گفت: هدف از اجرای این برنامهها تبیین و ترویج دستاوردها و ارزشهای دفاع مقدس و انتقال آن به نسل امروز و نسل جوان است.
سرهنگ سالاری افزود: ایستادگی امروز مردم ایران اسلامی در میدان یکی از برکات، دستاوردها و ارزشهای دفاع مقدس است.
بیشتربخوانید:
وی گفت: دیدار و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا، غبارروبی قبور مطهر شهدا، برنامههای فرهنگی و ورزشی در محلات و مساجد با حضور نسل جوان، همایش رزمندگان و پیشکسوتان از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس در جزیره هرمز است.