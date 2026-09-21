به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه سیدالشهدای جزیره هرمز گفت: رزمایش اقتدار جان‌فدایان ایران اسلامی در کنار تنگه راهبردی هرمز، شاخص‌ترین برنامه این هفته دفاع مقدس در جزیره هرمز است.

سرهنگ حجت‌الله سالاری افزود: همچنین بیش از ۵۰ برنامه با حضور مردم شهیدپرور و اقشار مختلف در محلات، مساجد و پایگاه‌های بسیج این جزیره نیز برگزار می‌شود.

وی گفت: هدف از اجرای این برنامه‌ها تبیین و ترویج دستاورد‌ها و ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل امروز و نسل جوان است.

سرهنگ سالاری افزود: ایستادگی امروز مردم ایران اسلامی در میدان یکی از برکات، دستاورد‌ها و ارزش‌های دفاع مقدس است.

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وی گفت: دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا، غبارروبی قبور مطهر شهدا، برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در محلات و مساجد با حضور نسل جوان، همایش رزمندگان و پیشکسوتان از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در جزیره هرمز است.