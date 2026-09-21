همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، شبکه‌های رادیویی با تدارک مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع، تلاش دارند در روز‌های بازگشایی مدارس همراه همیشگی دانش‌آموزان، والدین و معلمان باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه‌های رادیویی ویژه ماه مهر و شروع سال تحصیلی برنامه‌هایی همچون «سلام صبح بخیر»، «آوای مهر»، «زنگ علم»، «پیام تندرستی»، «مامان، بابا، مدرسه»، «زنگ تفریح»، «سکه صبح»، «به وقت گفت‎‌وگو»، «صبح به وقت فرهنگ» و «صبح نو، تهران نو» را پخش می کنند.

رادیو ایران، همراهی با نوآموزان

ویژه‌برنامه «سلام صبح بخیر» از گروه جامعه و سلامت رادیو ایران، همزمان با بازگشایی مدارس، پخش می شود. این ویژه‌برنامه با فضایی پرنشاط با گویندگی سعید توکلی، با هدف همراهی نوآموزان، دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها در نخستین روز سال تحصیلی پخش می‌شود.

رادیو فرهنگ، مهارت انتخاب دوست

برنامه «صبح به وقت فرهنگ» با موضوع آغاز سال تحصیلی فرصتی برای شروع تازه و ایجاد انگیزه، تقویت حس امید و نشاط، مهارت انتخاب دوست خوب به کودکان و نوجوانان پخش می شود.

رادیو تهران، همراه با فرزندان شهدای پدافند هوایی

برنامه «صبح نو، تهران نو» رادیو تهران از دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) پخش می شود. رویدادی رسانه‌ای که در کانون آن، همراهی فرماندهان پدافند هوایی با فرزندان خانواده شهدای این نیرو برای حضور در مدرسه و نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی قرار دارد.

رادیو گفت‌و‌گو، به وقت گفت‌و‌گو

برنامه «به وقت گفت‌و‌گو» رادیو گفت‌وگواز ساعت ۶ صبح پخش می شود. این برنامه با حضور و گفت‌و‌گو با مسئولان آموزش و پرورش، تمهیدات آغاز سال تحصیلی، وضعیت مدارس و مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های دانش‌آموزان و خانواده‌ها بررسی خواهد کرد.

رادیو ورزش، همراه مامان، بابا و مدرسه

برنامه «مامان، بابا، مدرسه» با هدف کاهش نگرانی خانواده‌ها و بررسی چالش‌های دوران گذار از آموزش مجازی به حضوری، پخش می‌شود. این برنامه به تهیه‌کنندگی زهرا محسن‌زاده تلاش دارد پل ارتباطی موثری میان خانه و مدرسه ایجاد کند.

رادیو نمایش، صدای آغاز دوباره

شبکه رادیویی نمایش تا سوم مهر هر روز ساعت ۹ صبح برنامه «زنگ علم» را پخش می‌کند. این برنامه موضوعاتی همچون آماده‌سازی خانواده‌ها برای خرید لوازم‌التحریر، ایستادگی معلمان در مناطق محروم و شهدای دانش‌آموز را بررسی می‌کند. همچنین پویش «ایران جان» از دیگر تدارکات این برنامه است.

رادیو سلامت، همراه زنگ تفریح

برای ششمین سال متوالی برنامه «زنگ تفریح» رادیو سلامت از آغاز مهر هر روز ساعت ۸ و ۵۰ دقیقه پخش می شود. این برنامه حاوی نکاتی است که به سلامت دانش آموزان می‌پردازد. باشگاه سفیران سلامت هم یکی از دستاورد‌های این برنامه به حساب می‌آید.

رادیو اقتصاد، حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم

برنامه «سکه صبح» با محوریت آماده‌سازی مدارس، نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان و ضرورت حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار پخش می‌شود. این برنامه همچنین به نقش مدارس در شکل‌گیری مسیر شغلی و آینده دانش‌آموزان و تأثیر آموزش در موفقیت آنان می‌پردازد.

رادیوآوا، آوای مهر

برنامه «آوای مهر» با حال‌وهوای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها پخش می‌شود. این برنامه مجموعه‌ای از آهنگ‌های خاطره‌انگیز و قطعات جدید با موضوع مدرسه، مهر و حال‌وهوای آغاز سال تحصیلی را تقدیم شنوندگان می‌کند.

رادیو پیام، پیام تندرستی

برنامه «پیام تندرستی» با محوریت سلامتی دانش آموزان در مدارس، نوع تغذیه و مراقبت از آنها به تهیه‌کنندگی علی همایی پخش می‌شود.