ظرفیت گردشگری «چشمه بل» در مسیر فعالشدن با تسهیل سرمایهگذاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از برگزاری نشست با سرمایهگذاران پروژه گردشگری چشمه بل با هدف بررسی موانع و تسهیل مسیر راهاندازی این طرح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
مرکز کرمانشاه ، رستمزاد با تأکید بر اهمیت فعالسازی ظرفیتهای گردشگری استان اظهار کرد: در این نشست، مسائل و موانع پیشروی پروژه چشمه بل با حضور سرمایهگذاران بررسی و راهکارهای لازم برای تسهیل فرآیندها و فراهمکردن زمینه راهاندازی این مجموعه مورد پیگیری قرار گرفت؛ رویکردی که میتواند به بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیتهای گردشگری منطقه و تقویت زمینه حضور و فعالیت سرمایهگذاران در این حوزه کمک کند.
چشمه بل (بە زبان هورامی «هانهو بڵی» یا «چەمە بڵ») یکی از پرآبترین، زلالترین و زیباترین چشمههای طبیعی غرب ایران است که در منطقه اورامانات و در محدوده شهرستان پاوه، در نزدیکی شهر نودشه واقع شده است. این چشمه از دل کوههای سرسبز و مرتفع میجوشد و مستقیماً به رود سیروان میریزد. چشمه بل بهلحاظ موقعیت جغرافیایی، طبیعی و فرهنگی، بهطور کامل در قلمرو شهرستان پاوه قرار دارد و از دیرباز بخشی جداییناپذیر از هویت طبیعی و زیستمحیطی این منطقه محسوب میشود.
چشمه بل ۶۴اُمین اثر ملی است که توسط سازمان میراث فرهنگی
در ۳ مرداد ۱۳۸۸ در فهرست میراث طبیعی ایران
قرار گرفت. این چشمه جزو میراث و سرمایه های طبیعی استان کرمانشاه می باشد.