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همزمان با فراخوان راهپیمایی ۲۷ سپتامبر در پاکستان محدودیتها علیه حزب عمران خان تشدید شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با نزدیک شدن به فراخوان حزب تحریک انصاف پاکستان برای برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراضی در ۲۷ سپتامبر، تدابیر امنیتی و محدودیتها علیه این حزب و هواداران آن در نقاط مختلف پاکستان تشدید شده و مقامهای دولتی نیز درباره تلاش برای ورود معترضان به اسلام آباد هشدار دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»، در روزهای اخیر شماری از اعضا و هواداران حزب تحریک انصاف بازداشت شدهاند و گزارشهایی نیز درباره بازداشت نزدیکان عمران خان منتشر شده است.
در تازهترین مورد «علیمه خان» خواهر عمران خان، بر اساس دستور مقامهای محلی لاهور و تحت قانون حفظ نظم عمومی پنجاب بازداشت و به زندان مرکزی شهر لاهور منتقل شده است.
همچنین گزارشهایی درباره بازداشت نورین نیازی و عظمی خان، دیگر خواهران عمران خان و برخی اعضای خانواده آنان منتشر شده است. این تحولات در شرایطی رخ داده که حزب تحریک انصاف خود را برای فراخوان ۲۷ سپتامبر و حرکت هواداران به سمت اسلام آباد آماده میکند.
در همین حال «سهیل آفریدی» سروزیر ایالت خیبرپختونخوا و از چهرههای حزب تحریک انصاف، در روزهای گذشته برای پیگیری وضعیت اعضای خانواده عمران خان و حمایت از هواداران حزب به لاهور سفر کرد. وی پس از این سفر در اظهاراتی مدعی شد که در آستانه فراخوان ۲۷ سپتامبر، فشار و برخورد با اعضا و هواداران تحریک انصاف افزایش یافته است. گزارشهای رسانهای نیز از بازداشت شماری از فعالان این حزب در لاهور و دیگر مناطق پنجاب حکایت دارد.
همزمان، در اسلام آباد نیز تدابیر امنیتی گستردهای در حال اجراست. مقامهای پایتخت از استقرار موانع و کانتینرها در نقاط ورودی و مسیرهای اصلی خبر دادهاند و با توجه به برنامه حزب تحریک انصاف برای حرکت به سمت پایتخت، آماده باش نیروهای امنیتی افزایش یافته است.
بر اساس آخرین گزارشها بیش از ۲۳ هزار نیروی امنیتی اضافی در اسلام آباد مستقر خواهند شد.
در کنار این اقدامات، محدوده قرمز اسلام آباد و مسیرهای حساس پایتخت نیز با محدودیتهای امنیتی بیشتری مواجه شدهاند و دولت تاکید کرده است که اجازه مسدود شدن خیابانها و مسیرهای عمومی را نخواهد داد.
مقامهای دولت پاکستان نیز طی روزهای اخیر هشدارهای متعددی درباره فراخوان ۲۷ سپتامبر مطرح کردهاند.
«محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان، اعلام کرده است که دولت اجازه ورود هیچ گروهی برای راهپیمایی به اسلام آباد در ۲۷ سپتامبر را نخواهد داد و برای جلوگیری از حرکت به سمت پایتخت از تمام ظرفیتهای قانونی و امنیتی استفاده خواهد کرد.
طلال چودهری، وزیر مشاور در امور داخلی پاکستان نیز اعلام کرده است که معترضان مسالمت آمیز میتوانند وارد اسلام آباد شوند، اما با کسانی که به گفته او اقدامات غیرقانونی یا خشونت آمیز انجام دهند، برخورد خواهد شد.
وی بر اجرای دستور دادگاه عالی اسلام آباد درباره جلوگیری از مسدود شدن جادهها و مسیرهای عمومی تاکید کرده است.
عطاالله تارر، وزیر اطلاع رسانی پاکستان نیز با اشاره به فراخوان تحریک انصاف، اعلام کرده است که دولت اجازه نخواهد داد گروههای خشونت طلب وارد اسلام آباد شوند یا مسیرهای عمومی را مسدود کنند.
در مجموع، در فاصله یک هفته تا فراخوان ۲۷ سپتامبر، بازداشت شماری از فعالان و نزدیکان رهبران تحریک انصاف، افزایش موانع و محدودیتهای امنیتی در اسلام آباد، فراخوان گسترده نیروهای پلیس و امنیتی و هشدارهای صریح مقامهای دولت، فضای امنیتی و سیاسی پاکستان را تحت تاثیر قرار داده است. حزب تحریک انصاف همچنان بر برگزاری تجمع و حرکت هواداران خود به سمت اسلام آباد تاکید دارد.