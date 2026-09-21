به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت: در آستانه گرامیداشت هفته دفاع مقدس، چهارمین عصر هنر با هدف ترویج و توسعه فرهنگ به خصوص هنر نوجوانان، کشف استعداد‌های برتر و هنر‌های نمایشی و موسیقایی در این شهرستان برگزار شد.

محمدحسین نعمت اللهی افزود: اجرای نمایش، موسیقی و نمایشگاهی از عکس دفاع مقدس از بخش های چهارمین عصر هنر در آباده بود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.