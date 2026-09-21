\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u060c \u062f\u0648\u0644\u062a\u060c \u0642\u06cc\u0627\u0645\u060c \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062a\u0642\u0627\u0637\u0639\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639\u060c \u0628\u0627\u0633\u06a9\u0648\u0644\u060c \u06f1\u06f7 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631\u060c \u0645\u062e\u0627\u0628\u0631\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc\u0647 \u0645\u0633\u062a\u0642\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f.\n\u0647\u062f\u0641 \u0627\u0632 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d\u060c \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0648 \u0631\u0648\u0627\u0646\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9\u060c \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u0628\u0627 \u062a\u062e\u0644\u0641\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u062a\u0631\u062f\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646\u060c \u0628\u0647\u200c\u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0