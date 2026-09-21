به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نکته مهم این است که این پهپاد پیشرفته که با ۲۰۰۰۰ساعت پرواز برفراز افغانستان به قصاب قندهار معروف است چندسالی است از سازمان رزم نیروی دریایی و هوایی آمریکا کنار گذاشته شده و جای خود را به mq۹ داده است با توجه به انهدام بخش اعظمی از mq۹‌ها آمریکا دوباره مجبور به استفاده از این پهپاد شده است؛ که به فضل الهی هردوی آنها به صورت گسترده به وسیله سامانه نوین پدافند سپاه شکار می‌شوند.