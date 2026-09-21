مدیر جهادکشاورزی شهرستان بیرجند از تخریب هشت مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی این شهرستان خبر داد و گفت: با این اقدام، اراضی مذکور در راستای اجرای قانون به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

قلع و قمع ۸ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی بیرجند

قلع و قمع ۸ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی بیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان بیرجند گفت: این عملیات در قالب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شده است.

کیانفرد افزود: ساخت و ساز‌های تخریب شده شامل دیوارکشی، احداث بنا و اجرای فونداسیون بود که پس از شناسایی گشت‌های اراضی و در مراحل قانونی، با حضور عوامل اجرایی جهادکشاورزی و همراهی نیروی انتظامی قلع‌وقمع و آزادسازی شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بیرجند با تأکید بر اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی خط قرمز این مدیریت است، افزود: جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی یکی از اولویت‌های اصلی است و با هرگونه اقدام بدون مجوز قانونی از جمله دیوارکشی یا احداث بنا، قاطعانه برخورد می‌شود.

کیانفرد با توصیه به مالکان و بهره‌برداران اراضی کشاورزی تأکید کرد: شهروندان پیش از هرگونه اقدام برای تغییر کاربری یا ساخت و ساز در اراضی کشاورزی، الزامی است نسبت به دریافت استعلام و مجوز‌های قانونی از مدیریت جهادکشاورزی اقدام کنند تا از هدررفت سرمایه‌های شخصی و برخورد قانونی جلوگیری شود.

کیانفرد افزود: بر اساس ضوابط قانونی، مأموران جهادکشاورزی موظف‌اند در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، ضمن تنظیم صورت‌جلسه، نسبت به توقف عملیات و تخریب مستحدثات اقدام کنند.