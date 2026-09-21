همزمان با سراسر کشور، آیین جشن شکوفه‌ها با حضور دانش‌آموزان کلاس‌اولی و با ادای احترام به یاد شهدای حادثه میناب و لامرد در مدارس استان فارس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: ۶۳هزار دانش آموز کلاس اولی در ۳۷ شهرستان استان امروز با حضور در در ۵ هزار و ۹۰۰ مدرسه، نخستین گام رسمی خود را در مسیر تعلیم و تربیت برداشتند.

وی با اشاره به فضای معنوی این مراسم و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای میناب و لامرد، بر اهمیت نقش‌آفرینی مدارس در پرورش روحیه ایثار و مقاومت در کنار آموزش‌های علمی تأکید کرد.

بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان، در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، در مجموع ۹۶۵ هزار دانش‌آموز در ۱۰ هزار مدرسه استان فارس سال تحصیلی خود را آغاز می‌کنند.