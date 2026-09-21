به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هجدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه، امروز دوشنبه با حضور سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در استان هرمزگان در حال برگزاری است.

در این تور نظارتی، ۲۰ خبرنگار و عکاس از تهران و ۳۰ خبرنگار از رسانه‌های محلی و استانی حضور دارند. شرکت‌کنندگان در قالب این برنامه، از بخش‌های مختلف دستگاه قضایی استان بازدید می‌کنند و با مسئولان قضایی و مدیران استانی گفت‌و‌گو خواهند کرد.

هدف اصلی این تور نظارتی، تبیین اقدامات و معرفی دستاورد‌های دستگاه قضایی، تقویت شفافیت و پاسخگویی، توسعه تعامل رسانه‌ها با قوه قضاییه و ارائه تصویری دقیق و مستند از عملکرد این دستگاه اعلام شده است.

مرکز رسانه قوه قضاییه تاکنون ۱۷ تور نظارتی را با هدف تبیین اقدامات و معرفی دستاورد‌های دستگاه قضایی، با حضور اصحاب رسانه در استان‌های مختلف برگزار کرده است. هجدهمین تور نیز در ادامه همین سیاست و با تمرکز بر محور‌هایی همچون شفافیت، حقوق عامه، هوشمندسازی و کاهش اطاله دادرسی در حال برگزاری است.