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سخنگوی آتشنشانی از مهار شدن حریق گسترده در انبارهای غیراستاندارد جاده مخصوص کرج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: شب گذشته، یک مورد آتشسوزی در مجموعهای از انبارهای واقع در جاده مخصوص کرج، حوالی کیلومتر ۱۱ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله نیروهای آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: بلافاصله ۶ ایستگاه آتشنشانی به همراه خودروهای حامل تجهیزات تنفسی و تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند و نخستین گروه آتشنشانان در مدت زمان ۴ دقیقه به محل رسیدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ادامه داد: این مکان شامل ۷ سوله بزرگ هرکدام به وسعت حدود ۵۰۰ متر در دو طبقه بود که بهصورت غیراصولی و ناایمن به غرفههای ۲۰ متری تفکیک شده بودند. این غرفهها با استفاده از مصالح غیرمقاوم و اشتعالزا مانند ورقهای چوبی و ساندویچپنلهای نامرغوب برای نگهداری کالاهای خانگی به افراد اجاره داده شده بودند.
ملکی با بیان اینکه ۳ سوله از این مجموعه دچار حریق کامل شده و در آستانه تخریب بودند، تصریح کرد: یکی از سولههای مجاور محل حادثه، انبار مواد شیمیایی بود که آتش در آستانه سرایت به آن قرار داشت، اما با مدیریت صحیح و عملیات تخصصی آتشنشانان، از گسترش حریق به این بخش و وقوع حادثهای بزرگتر جلوگیری شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی با بیان اینکه این حادثه خوشبختانه هیچ مصدوم یا تلفات جانی در پی نداشت، گفت: با تلاش نیروهای عملیاتی، آتشسوزی مهار شده و نیروها در مرحله لکهگیری محل حادثه هستند و عملیات تا ساعاتی دیگر به پایان خواهد رسید.